Previsioni Meteo Quartu Sant’Elena: il bollettino per domani domenica 29 settembre

Le previsioni meteo per Domenica 29 Settembre a Quartu Sant’Elena indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene e temperature gradevoli. Durante la notte, si registreranno nubi sparse con temperature che si attesteranno intorno ai 17°C. Con il passare delle ore, il cielo si schiarirà, portando a una mattina di sole splendente e temperature che raggiungeranno i 24°C nel pomeriggio. I venti, moderati e freschi, soffieranno da nord-ovest, contribuendo a mantenere l’aria fresca e piacevole.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo si presenterà con nubi sparse e una temperatura di circa 17°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 36%, con una leggera diminuzione della temperatura percepita. I venti soffieranno a una velocità di circa 20 km/h da nord-ovest, rendendo l’atmosfera fresca e ventilata.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, passando a un cielo sereno. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 24°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento si manterrà attorno ai 24 km/h, con raffiche che potranno arrivare fino a 28 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 35%, rendendo l’aria particolarmente piacevole.

Nel pomeriggio, si prevede un leggero aumento della nuvolosità, con nubi sparse che copriranno circa il 54% del cielo. Tuttavia, le temperature rimarranno gradevoli, oscillando tra i 23°C e i 24°C. I venti continueranno a soffiare da nord-ovest, mantenendo una brezza vivace che contribuirà a un clima fresco e confortevole.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 16°C. I venti si faranno più leggeri, con velocità intorno ai 10 km/h, e l’umidità aumenterà fino a circa il 69%. Questo renderà la serata ideale per attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Quartu Sant’Elena indicano una giornata di sole e temperature piacevoli, perfetta per godere di attività all’aperto. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si stabilizzeranno su valori simili, rendendo l’inizio della settimana particolarmente favorevole.

Tutti i dati meteo di Domenica 29 Settembre a Quartu Sant’Elena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +17.1° perc. +16.5° Assenti 21.6 NO max 44 Maestrale 65 % 1021 hPa 4 nubi sparse +16.6° perc. +16.1° Assenti 17.7 NO max 37.4 Maestrale 69 % 1021 hPa 7 cielo sereno +18.6° perc. +18.1° Assenti 18.7 NNO max 35.5 Maestrale 60 % 1022 hPa 10 cielo sereno +22.5° perc. +21.9° Assenti 23.1 NO max 28 Maestrale 41 % 1023 hPa 13 nubi sparse +24° perc. +23.4° Assenti 27.7 NO max 27.5 Maestrale 36 % 1022 hPa 16 poche nuvole +22° perc. +21.4° Assenti 26.6 NO max 27.2 Maestrale 44 % 1022 hPa 19 cielo sereno +17.8° perc. +17.4° Assenti 14.5 NNO max 19.5 Maestrale 65 % 1023 hPa 22 cielo sereno +16.6° perc. +16.2° Assenti 11.6 NNO max 13.8 Maestrale 69 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:20 e tramonta alle ore 19:04

