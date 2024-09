Previsioni Meteo Quartu Sant’Elena: il bollettino per domani giovedì 12 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Quartu Sant’Elena di Giovedì 12 Settembre indicano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni prevalentemente serene, che si trasformeranno nel corso della giornata in un aumento della copertura nuvolosa e in precipitazioni. La temperatura si manterrà su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 27,8°C nel primo pomeriggio. Tuttavia, nel pomeriggio e in serata si prevede un significativo incremento delle precipitazioni, con piogge che varieranno da leggere a moderate.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo sereno, con temperature che si attesteranno attorno ai 19,3°C. La mattina seguirà con nubi sparse e una temperatura in lieve aumento, che raggiungerà i 22,7°C intorno alle 07:00. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, passando dal 40% al 75% entro le ore centrali della giornata. Durante la mattina, il vento soffierà da Nord Ovest a una velocità di circa 20 km/h, rendendo l’aria fresca e piacevole.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si assisterà a un cambiamento significativo: il cielo diventerà completamente coperto e le precipitazioni inizieranno a manifestarsi, con piogge leggere che si intensificheranno nel corso delle ore. Le temperature scenderanno gradualmente, passando dai 27°C alle 25,8°C alle 14:00. La velocità del vento rimarrà sostenuta, con raffiche che potranno raggiungere i 36 km/h. Le previsioni del tempo indicano che le piogge continueranno fino a sera, con accumuli che potranno arrivare a 4 mm entro le 21:00.

La sera porterà con sé un cielo coperto e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 19,6°C. Le precipitazioni si manterranno moderate, con una probabilità di pioggia che raggiungerà il 90%. Il vento, pur diminuendo leggermente in intensità, continuerà a soffiare da Nord Ovest, mantenendo l’atmosfera fresca e umida.

In conclusione, le previsioni meteo per Quartu Sant’Elena nei prossimi giorni mostrano un trend di instabilità atmosferica. Dopo un inizio di settimana con condizioni più serene, si prevede un aumento della nuvolosità e delle precipitazioni, specialmente nel fine settimana. Gli amanti del sole dovranno quindi prepararsi a un cambiamento, mentre chi apprezza la freschezza delle piogge potrà godere di un clima più temperato.

Tutti i dati meteo di Giovedì 12 Settembre a Quartu Sant’Elena

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +19.6° perc. +19.7° Assenti 16.6 NO max 35.5 Maestrale 78 % 1013 hPa 4 poche nuvole +21.8° perc. +21.6° Assenti 19.4 NO max 32.5 Maestrale 64 % 1012 hPa 7 nubi sparse +22.7° perc. +22.8° Assenti 20 NO max 28.6 Maestrale 67 % 1013 hPa 10 nubi sparse +26.5° perc. +26.5° Assenti 14.2 ONO max 23.8 Maestrale 47 % 1012 hPa 13 cielo coperto +27° perc. +27.5° prob. 24 % 30.2 OSO max 35.5 Libeccio 51 % 1011 hPa 16 pioggia leggera +24.7° perc. +24.9° 0.59 mm 28.5 O max 40.1 Ponente 65 % 1010 hPa 19 pioggia leggera +21.5° perc. +21.8° 0.42 mm 12.4 NO max 26.2 Maestrale 80 % 1011 hPa 22 pioggia moderata +19.7° perc. +19.9° 1.04 mm 25.2 NO max 39 Maestrale 82 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 19:32

