Previsioni Meteo Quartu Sant’Elena: il bollettino per domani giovedì 26 settembre

Le previsioni meteo per Quartu Sant’Elena indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse, mentre nella mattina il cielo si presenterà ancora parzialmente nuvoloso, ma con un progressivo diradamento delle nuvole. Nel pomeriggio, il sole dominerà la scena, portando a temperature massime intorno ai 27,8°C. La sera si preannuncia serena, con temperature che scenderanno gradualmente, mantenendosi comunque sopra i 20°C.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà inizialmente caratterizzato da nubi sparse, con una temperatura di 20,4°C e un’umidità del 80%. La velocità del vento sarà debole, intorno ai 2,6 km/h, proveniente da Nord-Nord Ovest. Con il passare delle ore, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, raggiungendo il 98% alle 01:00, con una temperatura che scenderà leggermente a 20,2°C.

Durante la mattina, le condizioni miglioreranno progressivamente. Alle 06:00, il cielo presenterà ancora nubi sparse, ma la temperatura salirà a 20,4°C. Proseguendo verso le 09:00, si registreranno temperature intorno ai 25,5°C, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 37%. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 4,7 km/h.

Nel pomeriggio, il clima sarà decisamente più caldo e soleggiato. Alle 12:00, la temperatura toccherà i 27,8°C, con un’umidità che si manterrà attorno al 44%. Le condizioni di vento rimarranno moderate, con velocità che varieranno tra i 10,5 km/h e i 16,8 km/h. Le previsioni del tempo indicano che il cielo sarà prevalentemente sereno, favorendo attività all’aperto.

La sera si preannuncia tranquilla e serena, con temperature che si attesteranno intorno ai 22,5°C alle 23:00. L’umidità rimarrà attorno al 68%, mentre la velocità del vento si ridurrà ulteriormente, creando un’atmosfera piacevole per le ore serali.

In conclusione, le previsioni meteo per Quartu Sant’Elena nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità e bel tempo. Domani, ci si aspetta un ulteriore aumento delle temperature, mentre dopodomani potrebbero verificarsi lievi variazioni, ma senza significative perturbazioni. Gli amanti del sole e delle temperature miti troveranno in questi giorni un’ottima occasione per godere delle belle giornate all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 26 Settembre a Quartu Sant’Elena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +20.2° perc. +20.4° Assenti 2 SO max 2.8 Libeccio 80 % 1017 hPa 4 nubi sparse +19.5° perc. +19.6° Assenti 0.5 ENE max 1.9 Grecale 82 % 1016 hPa 7 nubi sparse +22.5° perc. +22.4° Assenti 1.6 OSO max 2.7 Libeccio 63 % 1016 hPa 10 nubi sparse +26.6° perc. +26.6° Assenti 5.6 SSO max 11.1 Libeccio 42 % 1016 hPa 13 nubi sparse +27.7° perc. +27.7° Assenti 16.8 S max 18 Ostro 45 % 1015 hPa 16 poche nuvole +26° perc. +26° Assenti 10.5 SSE max 12.6 Scirocco 53 % 1014 hPa 19 cielo sereno +23.1° perc. +23.3° Assenti 5.5 SE max 6.3 Scirocco 69 % 1014 hPa 22 cielo sereno +22.8° perc. +22.8° Assenti 3.7 S max 4.5 Ostro 66 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 19:09

