Previsioni Meteo Quartu Sant’Elena: tutti i dettagli per domani lunedì 23 settembre

Le condizioni meteo di Quartu Sant’Elena per Lunedì 23 Settembre si presenteranno con una transizione interessante nel corso della giornata. La notte inizierà con un cielo completamente coperto, mantenendo temperature miti intorno ai 20,9°C. Con l’avanzare della mattina, si assisterà a un graduale aumento delle temperature, che raggiungeranno i 26,2°C intorno a mezzogiorno. Tuttavia, nel pomeriggio, si prevede un cambiamento con l’arrivo di piogge leggere, seguite da un miglioramento delle condizioni meteo verso la sera, quando il cielo si schiarirà.

Durante la notte, le temperature si manterranno stabili attorno ai 20,8°C e 20,9°C, con una copertura nuvolosa al 100%. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 2,3 km/h e 6,6 km/h, proveniente principalmente da direzioni settentrionali. L’umidità si manterrà alta, attorno all’83%, contribuendo a una sensazione di calore percepita di circa 21,2°C.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, ma le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 24,9°C entro le 09:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, fino a 11,3 km/h intorno alle 11:00, mantenendo una direzione prevalentemente sud-sudovest. L’umidità inizierà a scendere, portandosi al 61%.

Nel pomeriggio, si prevede un cambiamento significativo nel meteo. A partire dalle 13:00, ci sarà un aumento della probabilità di pioggia leggera, con una temperatura che si stabilizzerà attorno ai 26°C. Le precipitazioni saranno minime, con un’intensità di 0,12 mm. Le condizioni nuvolose si attenueranno nel corso del pomeriggio, con l’arrivo di nubi sparse e un calo della copertura nuvolosa fino al 57%.

La sera porterà un netto miglioramento, con il cielo che si schiarirà e si presenterà sereno. Le temperature scenderanno gradualmente fino a 20,2°C entro le 23:00, con una bassa umidità che raggiungerà l’89%. La velocità del vento rimarrà moderata, intorno ai 12 km/h, rendendo la serata piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Quartu Sant’Elena indicano un Lunedì caratterizzato da un inizio nuvoloso e umido, seguito da un pomeriggio di pioggia leggera e un miglioramento serale. Nei giorni successivi, si prevede un clima più stabile e soleggiato, con temperature in aumento, rendendo l’inizio della settimana una buona opportunità per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 23 Settembre a Quartu Sant’Elena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +20.8° perc. +21.1° prob. 5 % 3.5 NE max 4.2 Grecale 82 % 1014 hPa 4 cielo coperto +20.7° perc. +21° prob. 1 % 2.3 NNO max 2.8 Maestrale 80 % 1012 hPa 7 cielo coperto +22.3° perc. +22.5° prob. 43 % 3.4 ONO max 3.9 Maestrale 73 % 1013 hPa 10 cielo coperto +25.1° perc. +25.3° prob. 29 % 6.8 SSO max 9 Libeccio 61 % 1013 hPa 13 pioggia leggera +26° perc. +26° 0.12 mm 16.3 SSO max 17.2 Libeccio 61 % 1012 hPa 16 nubi sparse +25.7° perc. +25.8° prob. 1 % 21.7 OSO max 23.8 Libeccio 57 % 1011 hPa 19 cielo sereno +22.3° perc. +22.5° Assenti 11.3 ONO max 20.3 Maestrale 73 % 1013 hPa 22 cielo sereno +20.6° perc. +20.9° Assenti 12 NO max 17 Maestrale 86 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 19:14

