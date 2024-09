Previsioni Meteo Quartu Sant’Elena: tutti i dettagli per domani sabato 21 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Quartu Sant’Elena di Sabato 21 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, si registreranno nubi sparse, mentre dalla mattina in poi il cielo si presenterà completamente coperto. Le temperature oscilleranno tra i 19,6°C e i 24,9°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo il clima piuttosto stabile.

Nella notte, a partire da mezzanotte, il cielo sarà inizialmente caratterizzato da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 26% e una temperatura di 19,6°C. Con il passare delle ore, il cielo diventerà sempre più coperto, raggiungendo una copertura del 99% intorno all’1:00, con temperature che si manterranno attorno ai 19,4°C. La velocità del vento si attesterà tra i 7,3 km/h e i 9 km/h, proveniente principalmente da est.

Durante la mattina, il cielo rimarrà completamente coperto, con temperature che saliranno fino a 24,9°C entro le 12:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 16 km/h intorno alle 11:00. L’umidità si manterrà su valori elevati, oscillando tra il 56% e il 74%. Non si prevedono precipitazioni, il che contribuirà a mantenere un clima secco e stabile.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. Il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che si attesteranno attorno ai 24°C. La velocità del vento rimarrà moderata, con punte di 16,4 km/h. Anche in questo intervallo orario, l’umidità si manterrà alta, attorno al 56%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 20,2°C entro le 23:00. Il cielo rimarrà coperto e la velocità del vento si ridurrà, mantenendosi attorno ai 9,2 km/h. L’umidità continuerà a essere elevata, con valori che si attesteranno intorno al 78%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Quartu Sant’Elena indicano una giornata di Sabato 21 Settembre caratterizzata da un clima stabile e fresco, con un cielo prevalentemente coperto e senza precipitazioni. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero variare leggermente, ma senza significative variazioni climatiche. Gli amanti del clima temperato troveranno in questo weekend un’ottima occasione per godere delle bellezze di Quartu Sant’Elena.

Tutti i dati meteo di Sabato 21 Settembre a Quartu Sant’Elena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +19.6° perc. +19.7° Assenti 7.9 E max 9.8 Levante 79 % 1018 hPa 4 nubi sparse +18.7° perc. +18.8° Assenti 7.6 ENE max 8.3 Grecale 82 % 1018 hPa 7 cielo coperto +20.7° perc. +20.8° Assenti 8.8 E max 11.6 Levante 74 % 1019 hPa 10 cielo coperto +24° perc. +24° Assenti 15.7 SE max 16.9 Scirocco 59 % 1019 hPa 13 cielo coperto +24.9° perc. +24.9° Assenti 15.8 SE max 15.2 Scirocco 56 % 1018 hPa 16 cielo coperto +23.6° perc. +23.6° Assenti 15.7 SE max 19.1 Scirocco 62 % 1017 hPa 19 cielo coperto +21° perc. +21.1° Assenti 10 E max 14.5 Levante 75 % 1019 hPa 22 cielo coperto +20.5° perc. +20.6° Assenti 8.2 E max 11.3 Levante 77 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 19:17

