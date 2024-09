Previsioni Meteo Quartu Sant’Elena: tutti i dettagli per domani sabato 28 settembre

MeteoWeb

Sabato 28 Settembre a Quartu Sant’Elena si preannuncia come una giornata caratterizzata da un alternarsi di condizioni meteo variabili. Durante la notte, il cielo sarà prevalentemente coperto, con una temperatura che si attesterà attorno ai 22°C. Con l’arrivo della mattina, le nuvole cominceranno a diradarsi, lasciando spazio a momenti di sereno, mentre le temperature si manterranno intorno ai 23°C. Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, con punte di 23,9°C, ma il vento forte da Nord Ovest potrebbe rendere la percezione termica leggermente più bassa. Infine, la sera porterà un cielo sereno e temperature in calo, che si stabilizzeranno attorno ai 17°C.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, Quartu Sant’Elena registrerà un cielo con nubi sparse e una temperatura di 22,4°C. La copertura nuvolosa sarà al 45%, con una leggera brezza proveniente da Nord Ovest. Con il passare delle ore, il cielo diventerà completamente coperto, mantenendo una temperatura che scenderà gradualmente fino a 20,4°C alle 04:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 22 km/h, con raffiche che potranno toccare i 38,2 km/h.

Con l’arrivo della mattina, a partire dalle 06:00, il cielo rimarrà coperto, ma la temperatura si stabilizzerà attorno ai 19,9°C. Le condizioni meteo miglioreranno progressivamente, con una diminuzione della copertura nuvolosa. Alle 09:00, si passerà a nubi sparse, con una temperatura che salirà a 22,8°C. La velocità del vento continuerà a mantenersi sostenuta, con punte di 32,4 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, con temperature che toccheranno i 23,9°C alle 12:00 e scenderanno leggermente a 21,9°C alle 15:00. Il vento sarà forte, con velocità che raggiungeranno i 51 km/h. La bassa probabilità di precipitazioni garantirà una giornata asciutta, ideale per attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, il cielo rimarrà sereno, con temperature che scenderanno fino a 17,2°C alle 21:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 24,7 km/h, rendendo l’aria fresca e piacevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Quartu Sant’Elena indicano una giornata di Sabato 28 Settembre caratterizzata da un inizio nuvoloso, seguito da un miglioramento con cieli sereni nel pomeriggio. Le temperature si manterranno gradevoli, ma il vento forte potrà influenzare la percezione termica. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con temperature in lieve aumento e cieli prevalentemente sereni.

Tutti i dati meteo di Sabato 28 Settembre a Quartu Sant’Elena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +22.2° perc. +22.8° prob. 4 % 11 NO max 18.3 Maestrale 90 % 1013 hPa 4 cielo coperto +20.4° perc. +20.6° prob. 4 % 22 NO max 38.2 Maestrale 80 % 1014 hPa 7 cielo coperto +20° perc. +19.9° Assenti 27.3 NO max 37.5 Maestrale 70 % 1016 hPa 10 nubi sparse +23.5° perc. +23° Assenti 34.5 NO max 40.4 Maestrale 41 % 1018 hPa 13 cielo sereno +23.6° perc. +23° Assenti 40.6 NO max 48.1 Maestrale 36 % 1017 hPa 16 nubi sparse +20.6° perc. +19.9° Assenti 36.8 NO max 50.5 Maestrale 46 % 1018 hPa 19 cielo sereno +17.6° perc. +17.1° Assenti 27.8 NO max 50.7 Maestrale 66 % 1020 hPa 22 cielo sereno +17.1° perc. +16.6° Assenti 22.1 NO max 44.7 Maestrale 66 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:19 e tramonta alle ore 19:06

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.