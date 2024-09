Previsioni Meteo Quartu Sant’Elena: tutti i dettagli per domani venerdì 20 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Quartu Sant’Elena di Venerdì 20 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 19,3°C. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un parziale miglioramento, con nubi sparse e temperature che saliranno fino a 24°C nel corso della giornata.

Nel dettaglio, la notte inizierà con un cielo coperto e una temperatura di 19,3°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 100%. La velocità del vento si manterrà bassa, attorno ai 5,1 km/h, proveniente da Est. L’umidità sarà piuttosto elevata, attorno al 74%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1015 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà ancora nuvoloso, ma con un parziale diradamento delle nubi. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 24°C entro le ore centrali della giornata. La velocità del vento aumenterà leggermente, toccando i 17,2 km/h nel pomeriggio, con direzione Sud. L’umidità si manterrà attorno al 60%, garantendo un clima piuttosto umido ma comunque piacevole.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cielo con nubi sparse e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 22°C. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con raffiche di vento che non supereranno i 17 km/h. La copertura nuvolosa si attesterà tra il 57% e il 69%, garantendo comunque ampi spazi di cielo visibile.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 19,6°C. Il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse, con una copertura nuvolosa che scenderà fino al 39%. La velocità del vento si manterrà bassa, attorno ai 7 km/h, rendendo la serata tranquilla e piacevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Quartu Sant’Elena di Venerdì 20 Settembre evidenziano una giornata caratterizzata da un clima mite e nuvoloso, con temperature che si manterranno gradevoli. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa, rendendo il fine settimana particolarmente favorevole per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +19.1° perc. +19° Assenti 4.5 ENE max 5.7 Grecale 74 % 1015 hPa 4 cielo coperto +18.8° perc. +18.6° Assenti 7.6 ENE max 7.6 Grecale 74 % 1014 hPa 7 cielo coperto +20.4° perc. +20.3° Assenti 4.8 NE max 5.1 Grecale 67 % 1016 hPa 10 nubi sparse +23.5° perc. +23.4° Assenti 10.9 S max 9.3 Ostro 56 % 1016 hPa 13 nubi sparse +23.7° perc. +23.6° Assenti 17.2 SSE max 14.3 Scirocco 60 % 1016 hPa 16 nubi sparse +22.7° perc. +22.7° Assenti 15.4 SSE max 14.4 Scirocco 64 % 1017 hPa 19 nubi sparse +21.1° perc. +21.1° Assenti 8.2 SE max 10.4 Scirocco 72 % 1018 hPa 22 nubi sparse +20° perc. +20° Assenti 7 ESE max 8.7 Scirocco 75 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 19:19

