Previsioni Meteo Quartu Sant’Elena: tutti i dettagli per il weekend 6 – 8 Settembre

Le previsioni meteo per Quartu Sant’Elena indicano un fine settimana all’insegna della stabilità e delle temperature gradevoli. Nelle prossime ore, poche nuvole e venti moderati caratterizzeranno il clima della zona. Tuttavia, è consigliabile tenere d’occhio le variazioni del vento e l’umidità, in particolare durante la giornata di Domenica, quando sono attese precipitazioni leggere. In generale, le condizioni meteorologiche saranno favorevoli per trascorrere del tempo all’aperto.

Venerdì 6 Settembre

Notte

Durante la notte a Quartu Sant’Elena, si prevedono poche nuvole con una copertura del 13%. Le temperature si manterranno intorno ai +21,3°C, con una sensazione termica di +21,1°C. Il vento soffierà a 5,5km/h proveniente da Nord – Nord Ovest, con raffiche fino a 8km/h. L’umidità sarà del 61% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1012hPa.

Mattina

La mattina sarà caratterizzata da poche nuvole con una copertura del 24%. Le temperature saliranno fino a +29°C, con una sensazione termica di +29,9°C. Il vento sarà più sostenuto, con una velocità di 12,6km/h proveniente da Sud Est. L’umidità diminuirà al 52% e la pressione atmosferica rimarrà stabile sui 1011hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio, il cielo presenterà cielo sereno con una copertura del 8%. Le temperature massime raggiungeranno i +31°C, con una sensazione termica di +31,4°C. Il vento soffierà a 17,1km/h proveniente da Sud Est, con raffiche fino a 19,8km/h. L’umidità si attesterà al 49%.

Sera

In serata, le condizioni meteorologiche saranno simili al pomeriggio, con cielo sereno e una copertura del 3%. Le temperature si manterranno intorno ai +30,3°C, con una sensazione termica di +30,9°C. Il vento sarà ancora proveniente da Sud Est, con una velocità di 19,3km/h e raffiche fino a 21,2km/h. L’umidità aumenterà leggermente al 46%.

Sabato 7 Settembre

Notte

Durante la notte, il cielo sarà nubi sparse con una copertura del 79%. Le temperature si manterranno sui +25,6°C, con una sensazione termica di +26°C. Il vento soffierà a 9,3km/h proveniente da Nord Est, con raffiche fino a 11,2km/h. L’umidità sarà del 68% e la pressione atmosferica si manterrà sui 1012hPa.

Mattina

La mattina sarà caratterizzata da cielo coperto con una copertura del 91%. Le temperature saliranno fino a +28,2°C, con una sensazione termica di +30,4°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 6,2km/h proveniente da Est. L’umidità sarà del 66%.

Pomeriggio

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà nubi sparse con una copertura del 53%. Le temperature massime raggiungeranno i +32,4°C, con una sensazione termica di +34,2°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 8,9km/h proveniente da Sud Est. L’umidità si attesterà al 46%.

Sera

In serata, le condizioni meteorologiche saranno simili al pomeriggio, con nubi sparse e una copertura del 43%. Le temperature si manterranno intorno ai +25,2°C, con una sensazione termica di +25,5°C. Il vento sarà proveniente da Est – Sud Est, con una velocità di 11,4km/h e raffiche fino a 15,6km/h. L’umidità aumenterà al 73%.

Domenica 8 Settembre

Notte

Durante la notte, il cielo sarà poche nuvole con una copertura del 22%. Le temperature si manterranno sui +26,2°C, con una sensazione termica di +26,2°C. Il vento soffierà a 9,6km/h proveniente da Est – Sud Est, con raffiche fino a 14km/h. L’umidità sarà del 70% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1013hPa.

Mattina

La mattina sarà caratterizzata da cielo coperto con una copertura del 100%. Le temperature saliranno fino a +28,9°C, con una sensazione termica di +30,6°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 6,2km/h proveniente da Est – Sud Est. L’umidità sarà del 58%.

Pomeriggio

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà nubi sparse con una copertura del 35%. Le temperature massime raggiungeranno i +30,4°C, con una sensazione termica di +32,4°C. Il vento sarà più sostenuto, con una velocità di 16,3km/h proveniente da Est – Sud Est. L’umidità si attesterà al 54%.

Sera

In serata, le condizioni meteorologiche saranno caratterizzate da cielo coperto con una copertura del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +26,7°C, con una sensazione termica di +28,6°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 10,1km/h proveniente da Est – Sud Est. L’umidità aumenterà al 73%.

In conclusione, il fine settimana a Quartu Sant’Elena si preannuncia con condizioni meteo stabili e temperature gradevoli, ideali per trascorrere del tempo all’aperto. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle variazioni del vento e all’umidità, specialmente durante la giornata di Domenica, quando sono previste precipitazioni leggere.

