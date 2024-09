Previsioni Meteo Ragusa: il bollettino per domani martedì 24 settembre

MeteoWeb

Martedì 24 Settembre a Ragusa si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un incremento delle temperature durante le ore centrali della giornata. I dati meteo indicano una transizione da una notte con cielo coperto a una mattina luminosa e soleggiata, che favorirà un piacevole riscaldamento. Le previsioni del tempo mostrano una leggera brezza che accompagnerà la giornata, rendendo l’atmosfera gradevole.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 17,9°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 95%, ma non si prevedono precipitazioni. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 6 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’81%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1015 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà e si passerà a condizioni di cielo sereno. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 21,2°C alle ore 08:00 e i 23,9°C entro le ore 12:00. La brezza leggera, proveniente da Ovest, accompagnerà la giornata, con velocità che varieranno tra i 8 km/h e i 19 km/h. L’umidità inizierà a diminuire, scendendo fino al 52%.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 23°C, con poche nuvole che non comprometteranno la luminosità del cielo. La brezza continuerà a soffiare, mantenendo l’atmosfera fresca e piacevole. L’umidità si attesterà intorno al 59%, mentre la pressione atmosferica rimarrà costante.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a calare, portandosi intorno ai 18°C. Il cielo si presenterà ancora sereno o con poche nuvole, e la brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo la serata particolarmente gradevole. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque in un range accettabile.

In conclusione, le previsioni meteo per Ragusa indicano una giornata di bel tempo, con temperature piacevoli e condizioni di cielo sereno. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero continuare a oscillare tra i 18°C e i 24°C. Gli amanti del sole e delle attività all’aperto troveranno in questo periodo un’ottima opportunità per godere di un clima favorevole.

Tutti i dati meteo di Martedì 24 Settembre a Ragusa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +17.3° perc. +17.3° Assenti 2.8 NO max 3.1 Maestrale 83 % 1015 hPa 4 cielo coperto +16.6° perc. +16.6° Assenti 4.6 NO max 5.4 Maestrale 86 % 1015 hPa 7 cielo sereno +19.6° perc. +19.4° Assenti 6.8 ONO max 8.6 Maestrale 65 % 1016 hPa 10 cielo sereno +23.3° perc. +23° Assenti 12.6 O max 11.3 Ponente 52 % 1016 hPa 13 cielo sereno +23.4° perc. +23.2° Assenti 19.7 O max 17.1 Ponente 53 % 1015 hPa 16 poche nuvole +21.3° perc. +21.1° Assenti 12.3 O max 15.6 Ponente 65 % 1015 hPa 19 cielo sereno +18.6° perc. +18.6° Assenti 7 NO max 9.4 Maestrale 81 % 1017 hPa 22 poche nuvole +18.4° perc. +18.3° Assenti 4.2 NNE max 5.8 Grecale 76 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 18:50

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.