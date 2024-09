Previsioni Meteo Ragusa: il bollettino per domani sabato 7 settembre

MeteoWeb

Sabato 7 Settembre a Ragusa si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da nubi sparse, con una copertura nuvolosa che aumenterà gradualmente fino a raggiungere il suo picco massimo intorno alle ore 13:00, quando il cielo sarà completamente coperto. Nel pomeriggio, la situazione non cambierà, con un cielo grigio e carico di nuvole che lasceranno spazio solo in serata, quando si potranno osservare nuovamente nubi sparse e, infine, un cielo sereno.

Le temperature si manterranno piuttosto elevate per l’intera giornata, con valori che oscilleranno tra i +22,9°C e i +32,1°C. La temperatura percepita sarà sempre in linea con quella effettiva, garantendo un comfort termico costante. La velocità del vento sarà generalmente contenuta, con raffiche leggere che non supereranno i 13,5km/h. La direzione del vento varierà da Nord a Sud, mantenendo una certa costanza nella sua intensità.

L’umidità relativa dell’aria si manterrà intorno al 30-60%, garantendo una sensazione di asciutto per gran parte della giornata. Le precipitazioni saranno assenti, con un’umidità che non darà spazio a piogge o rovesci.

In base alle previsioni meteo attuali, possiamo affermare che Sabato 7 Settembre a Ragusa sarà caratterizzato da un clima variabile, con un cielo che alternerà momenti di copertura nuvolosa a schiarite serali. Le temperature rimarranno elevate, senza sbalzi termici significativi, e il vento non sarà un elemento di disturbo. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del cielo durante la giornata e di adattare l’abbigliamento alle condizioni climatiche mutevoli.

Considerando le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Ragusa, possiamo affermare che la situazione meteorologica potrebbe rimanere stabile, con temperature che si manterranno su valori simili e un cielo che alternerà momenti di copertura nuvolosa a schiarite. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti e godetevi la vostra giornata a Ragusa!

Tutti i dati meteo di Sabato 7 Settembre a Ragusa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +23.6° perc. +23.7° Assenti 0.7 NE max 2.9 Grecale 64 % 1014 hPa 4 poche nuvole +22.9° perc. +23° Assenti 4.2 NNO max 4.7 Maestrale 64 % 1014 hPa 7 cielo coperto +27.8° perc. +27.6° Assenti 4.3 N max 4.8 Tramontana 42 % 1015 hPa 10 cielo coperto +31.2° perc. +30° Assenti 4.5 SSO max 4.4 Libeccio 31 % 1015 hPa 13 cielo coperto +31.4° perc. +31.1° Assenti 10.7 S max 13.5 Ostro 38 % 1014 hPa 16 cielo coperto +28.4° perc. +29.2° Assenti 10.7 S max 10.3 Ostro 52 % 1015 hPa 19 cielo sereno +25.4° perc. +25.7° Assenti 3.1 NNO max 4 Maestrale 65 % 1016 hPa 22 cielo sereno +25° perc. +25.2° Assenti 0.1 O max 1.3 Ponente 64 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:39 e tramonta alle ore 19:16

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.