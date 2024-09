Previsioni Meteo Ragusa: tutti i dettagli per domani venerdì 13 settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Venerdì 13 Settembre, Ragusa si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo sarà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 18,9°C e una leggera brezza proveniente da Ovest. L’umidità si manterrà alta, attorno all’80%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1013 hPa.

Con l’arrivo della mattina, si registrerà un incremento della copertura nuvolosa, con pioggia leggera prevista tra le 07:00 e le 08:00. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 21,8°C alle 08:00, con un’intensificazione del vento che soffierà a circa 30,6 km/h. Tuttavia, già dalle 09:00, il cielo inizierà a schiarirsi, portando a un miglioramento delle condizioni meteo. Le temperature continueranno a salire, raggiungendo i 23,8°C intorno alle 12:00.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà completamente sereno, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 23°C. Il vento, che si manterrà fresco, soffierà a velocità comprese tra i 32 km/h e i 36 km/h, contribuendo a mantenere una sensazione di freschezza nonostante le temperature gradevoli. L’umidità scenderà progressivamente, attestandosi intorno al 50%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 17,6°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che continuerà a soffiare da Ovest. L’umidità aumenterà leggermente, ma non ci saranno precipitazioni previste.

In conclusione, le previsioni del tempo per Ragusa indicano una giornata caratterizzata da un inizio instabile, ma con un netto miglioramento nel corso della giornata. I prossimi giorni si preannunciano stabili, con temperature che si manterranno su valori piacevoli e cieli sereni, rendendo l’atmosfera ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 13 Settembre a Ragusa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +18.9° perc. +19° Assenti 16.4 O max 34.7 Ponente 80 % 1013 hPa 3 cielo sereno +18.4° perc. +18.5° Assenti 16.7 ONO max 39.9 Maestrale 86 % 1012 hPa 6 poche nuvole +19.9° perc. +20° Assenti 21.5 O max 43.2 Ponente 78 % 1013 hPa 9 nubi sparse +23° perc. +23° prob. 21 % 32.6 O max 46.5 Ponente 61 % 1013 hPa 12 nubi sparse +23.8° perc. +23.6° prob. 17 % 34.5 O max 44.1 Ponente 49 % 1013 hPa 15 cielo sereno +22.8° perc. +22.5° Assenti 36 O max 44.7 Ponente 50 % 1012 hPa 18 cielo sereno +19.4° perc. +19° Assenti 31.6 ONO max 45 Maestrale 60 % 1013 hPa 21 cielo sereno +18.2° perc. +17.6° Assenti 24.7 ONO max 38.2 Maestrale 59 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 19:07

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.