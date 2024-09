Previsioni Meteo Ragusa: tutti i dettagli per il weekend 27 – 29 Settembre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 27 Settembre, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 3% e temperature intorno ai 18,7°C. La mattina porterà un aumento termico, raggiungendo 26,2°C a mezzogiorno, con un’umidità che scenderà al 50%. Nel pomeriggio, le temperature varieranno tra 25°C e 26,1°C, senza precipitazioni. Sabato, il cielo rimarrà sereno con temperature che toccheranno i 27,9°C entro mezzogiorno. Domenica inizierà con nubi sparse, ma le temperature saliranno fino a 23°C. Complessivamente, il fine settimana si preannuncia favorevole per attività all’aperto.

Venerdì 27 Settembre

Nella notte di Venerdì 27 Settembre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa pari al 3%. Le temperature si attesteranno intorno ai 18,7°C, con una temperatura percepita di 19°C. La velocità del vento sarà di 6,1 km/h proveniente da Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 7,1 km/h. L’umidità sarà alta, attorno al 92%, mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1017 hPa. Questo clima favorevole continuerà fino alle prime ore del mattino.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno e le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 21,6°C alle 07:00 e i 26,2°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento aumenterà leggermente, arrivando a 18,5 km/h alle 12:00, mantenendo una direzione prevalentemente da Ovest. La copertura nuvolosa rimarrà assente, garantendo una giornata luminosa e calda, con un’umidità che scenderà fino al 50%.

Nel pomeriggio, il clima continuerà a essere sereno con temperature che varieranno tra i 25°C e i 26,1°C. La velocità del vento si stabilizzerà attorno ai 17,8 km/h, mentre l’umidità si manterrà tra il 51% e il 57%. Non si prevedono precipitazioni, quindi sarà un’ottima occasione per attività all’aperto.

La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, che scenderanno a circa 20,4°C alle 22:00. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno e la velocità del vento sarà moderata, attorno ai 5 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 72%. La pressione atmosferica si stabilizzerà a 1014 hPa, mantenendo condizioni stabili.

Sabato 28 Settembre

La notte di Sabato 28 Settembre si presenterà con un cielo sereno, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 7%. Le temperature si aggireranno intorno ai 20,1°C e la temperatura percepita sarà simile. La velocità del vento sarà di 6,3 km/h, proveniente da Ovest-Nord Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 7,5 km/h. L’umidità sarà attorno al 72%, mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1014 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno e le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 27,9°C entro le 12:00. La velocità del vento aumenterà, arrivando a 19,9 km/h alle 12:00. L’umidità si manterrà bassa, intorno al 45%, rendendo l’atmosfera piacevole e ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere sereno con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 26,8°C. La velocità del vento sarà sostenuta, oscillando tra i 17,3 km/h e i 25,4 km/h. Non si prevedono precipitazioni, quindi sarà un’ottima occasione per godere del sole.

La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, che scenderanno a circa 20,4°C alle 22:00. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno e la velocità del vento sarà moderata, attorno ai 3,2 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 77%.

Domenica 29 Settembre

La notte di Domenica 29 Settembre inizierà con nubi sparse, con una copertura nuvolosa del 38%. Le temperature si attesteranno intorno ai 19,7°C e la temperatura percepita sarà di 19,9°C. La velocità del vento sarà di 3,1 km/h, proveniente da Ovest-Nord Ovest. L’umidità sarà attorno all’81%, mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1017 hPa.

Durante la mattina, il cielo si presenterà sereno e le temperature saliranno fino a raggiungere i 23°C entro le 10:00. La velocità del vento aumenterà, arrivando a 19,7 km/h. L’umidità scenderà notevolmente, attestandosi intorno al 36%, rendendo l’atmosfera fresca e piacevole.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 23,9°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 14,1 km/h e i 18,5 km/h. Non si prevedono precipitazioni, quindi sarà un’ottima occasione per godere di un pomeriggio all’aperto.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno a circa 16,5°C alle 20:00. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno e la velocità del vento sarà moderata, attorno ai 8,9 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 61%.

In conclusione, il fine settimana si preannuncia caratterizzato da condizioni meteorologiche favorevoli, con cieli sereni e temperature piacevoli. Venerdì e Sabato offriranno giornate ideali per attività all’aperto, mentre Domenica, pur con qualche nube, manterrà un clima gradevole. Sarà un’ottima occasione per godere del sole e delle temperature miti.

