Previsioni Meteo Ravenna: il bollettino per domani venerdì 27 settembre

Le previsioni meteo per Venerdì 27 Settembre a Ravenna indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, mentre nel corso della mattina si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Nel pomeriggio, le nubi diventeranno più dense, portando a un cielo completamente coperto. La sera continuerà a mantenere queste condizioni, con temperature che si abbasseranno gradualmente.

Nella notte, a partire da mezzanotte, il cielo sarà sereno con una temperatura di +21°C e una leggera brezza proveniente da sud. La copertura nuvolosa rimarrà al di sotto del 1%, garantendo una buona visibilità. Con il passare delle ore, fino alle 05:00, le temperature si manterranno stabili attorno ai 20°C, con una leggera variazione e una umidità che si aggirerà intorno al 74%.

La mattina si aprirà con poche nuvole e temperature in aumento, che raggiungeranno i 26°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, passando dal 19% alle 12:00 al 78%. Il vento si presenterà fresco, con velocità che varieranno tra 16 km/h e 27 km/h, proveniente principalmente da sud-ovest.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà completamente coperto, con temperature che scenderanno leggermente fino a 24°C. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, ma l’umidità aumenterà, raggiungendo il 63%. Le raffiche di vento si manterranno attorno ai 39 km/h, rendendo l’aria fresca e ventilata.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 21°C. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa del 100%. Le condizioni di vento si stabilizzeranno, con velocità che varieranno tra 14 km/h e 18 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 58%, garantendo un clima umido e fresco.

In conclusione, le previsioni del tempo per Ravenna nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con un clima prevalentemente nuvoloso e temperature che si manterranno su valori gradevoli. Si prevede che il weekend possa portare qualche variazione, ma per ora il cielo coperto e le temperature miti caratterizzeranno la scena. Gli amanti del clima fresco e ventilato troveranno sicuramente soddisfazione in queste condizioni meteorologiche.

Tutti i dati meteo di Venerdì 27 Settembre a Ravenna

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +21° perc. +21° Assenti 14 S max 24.8 Ostro 68 % 1007 hPa 3 poche nuvole +20.9° perc. +20.9° Assenti 14 S max 24.1 Ostro 72 % 1006 hPa 6 poche nuvole +21.2° perc. +21.2° Assenti 16.3 SSO max 40.8 Libeccio 73 % 1007 hPa 9 nubi sparse +25.4° perc. +25.6° prob. 3 % 27.5 SO max 43.6 Libeccio 59 % 1008 hPa 12 nubi sparse +26.6° perc. +26.6° prob. 9 % 26 SO max 38.4 Libeccio 56 % 1008 hPa 15 cielo coperto +25.2° perc. +25.3° prob. 11 % 23.1 SO max 39.5 Libeccio 61 % 1007 hPa 18 cielo coperto +22.6° perc. +22.5° prob. 5 % 17.5 SO max 32.1 Libeccio 60 % 1008 hPa 21 cielo coperto +21.8° perc. +21.6° Assenti 15.2 SSO max 26.5 Libeccio 58 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 18:54

