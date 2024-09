Previsioni Meteo Ravenna: tutti i dettagli per domani sabato 14 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Ravenna per Sabato 14 Settembre si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto durante l’intera giornata. Le previsioni del tempo indicano temperature che si attesteranno tra i 12,8°C e i 19,8°C, con una leggera diminuzione delle temperature nel corso della giornata. La velocità del vento varierà, raggiungendo punte di 25,6 km/h al mattino e diminuendo nel pomeriggio. L’umidità si manterrà su valori elevati, oscillando tra il 36% e il 69%.

Durante la notte, Ravenna si troverà sotto un cielo coperto con temperature che si aggireranno intorno ai 12°C. La velocità del vento sarà sostenuta, con raffiche che potranno superare i 40 km/h, creando una sensazione di freschezza. L’umidità sarà alta, attorno al 68%, e non si prevedono precipitazioni.

Con l’arrivo della mattina, il cielo rimarrà coperto e le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 19°C intorno a mezzogiorno. Il vento continuerà a soffiare da ovest-nord-ovest, mantenendo una velocità di circa 20 km/h. L’umidità si ridurrà leggermente, ma rimarrà comunque su livelli elevati.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 19,8°C, con una leggera diminuzione prevista verso la sera. Il cielo rimarrà coperto e le condizioni di vento si faranno più miti, con velocità che scenderanno a circa 11 km/h. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si manterrà attorno al 36%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 15°C. Il cielo continuerà a essere coperto, e il vento si farà più leggero, con velocità che si attesteranno intorno ai 5 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 54%.

In conclusione, le previsioni meteo per Ravenna nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli coperti e temperature che si manterranno stabili. Non si prevedono significative variazioni, e il vento continuerà a soffiare con moderata intensità. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le nuvole sembrano dominare il panorama.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +12.8° perc. +11.9° prob. 1 % 16.3 O max 24.7 Ponente 68 % 1012 hPa 3 cielo coperto +12.2° perc. +11° Assenti 19.9 O max 39.5 Ponente 62 % 1012 hPa 6 cielo coperto +13° perc. +11.9° Assenti 22 ONO max 44.9 Maestrale 57 % 1012 hPa 9 cielo coperto +17.2° perc. +16.1° Assenti 25.6 ONO max 32.7 Maestrale 42 % 1013 hPa 12 cielo coperto +19.4° perc. +18.4° Assenti 19 NO max 21.1 Maestrale 37 % 1013 hPa 15 cielo coperto +19.6° perc. +18.6° Assenti 11.4 NNO max 13 Maestrale 36 % 1014 hPa 18 cielo coperto +17.1° perc. +16° Assenti 6.5 N max 8.2 Tramontana 45 % 1015 hPa 21 cielo coperto +16.3° perc. +15.2° Assenti 3.3 O max 5.5 Ponente 48 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 19:18

