Previsioni Meteo Reggio Calabria: il bollettino per domani lunedì 16 settembre

Le previsioni meteo per Lunedì 16 Settembre a Reggio Calabria indicano una giornata caratterizzata da un inizio con condizioni variabili, che si evolveranno nel corso della giornata. Nella notte, si registreranno piogge leggere, mentre la mattina porterà un miglioramento con cieli sereni e temperature in aumento. Tuttavia, nel pomeriggio si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, che culminerà in serata con un ritorno delle piogge.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia leggera e una copertura nuvolosa del 43%. La temperatura si attesterà intorno ai 19,5°C, con una temperatura percepita simile. La velocità del vento sarà di 11,3 km/h proveniente da Nord-Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 16,5 km/h. L’umidità sarà elevata, attorno al 78%, e si registreranno 0.1 mm di pioggia.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni miglioreranno notevolmente. Si prevede un cielo prevalentemente sereno con poche nuvole e una temperatura che salirà fino a 24°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento diminuirà, mantenendosi attorno ai 5-6 km/h. L’umidità scenderà gradualmente, raggiungendo il 54%. Questo sarà il momento migliore della giornata, ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, la situazione cambierà nuovamente. La copertura nuvolosa aumenterà, con nubi sparse che porteranno a una temperatura di circa 21-22°C. La velocità del vento rimarrà leggera, ma l’umidità inizierà a risalire, raggiungendo il 62%. Non si prevedono precipitazioni significative in questo intervallo, ma la probabilità di pioggia aumenterà.

Con l’arrivo della sera, le previsioni del tempo indicano un cielo coperto e un ritorno delle piogge. Le temperature scenderanno ulteriormente, attestandosi intorno ai 20°C. La pioggia leggera si manifesterà con intensità variabile, portando a 0.15 mm di precipitazioni. L’umidità salirà fino al 74%, rendendo l’atmosfera piuttosto umida.

In conclusione, le previsioni meteo per Reggio Calabria nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità. Dopo una giornata di pioggia leggera, si prevede un miglioramento temporaneo, ma le condizioni meteo potrebbero tornare a deteriorarsi nei giorni successivi. È consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio le proprie attività.

Tutti i dati meteo di Lunedì 16 Settembre a Reggio Calabria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +19.5° perc. +19.5° 0.1 mm 11.3 NNO max 16.5 Maestrale 78 % 1014 hPa 3 nubi sparse +19.7° perc. +19.7° prob. 19 % 11.6 NNO max 16.1 Maestrale 76 % 1013 hPa 6 nubi sparse +20.6° perc. +20.6° prob. 14 % 9 NNO max 12.9 Maestrale 70 % 1013 hPa 9 poche nuvole +23.5° perc. +23.3° prob. 1 % 6.6 NO max 7 Maestrale 55 % 1013 hPa 12 cielo sereno +24° perc. +23.9° prob. 4 % 3.9 O max 8.6 Ponente 54 % 1012 hPa 15 poche nuvole +23.2° perc. +23.1° prob. 12 % 1.8 SO max 5.9 Libeccio 56 % 1011 hPa 18 nubi sparse +21.3° perc. +21.1° prob. 10 % 4.3 E max 5.6 Levante 64 % 1011 hPa 21 pioggia leggera +20.4° perc. +20.4° 0.15 mm 6.6 ESE max 8.2 Scirocco 71 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 18:59

