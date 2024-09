Previsioni Meteo Reggio Calabria: il bollettino per domani sabato 14 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Reggio Calabria di Sabato 14 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un predominio di piogge leggere nelle ore centrali e un miglioramento atteso nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, con una leggera diminuzione rispetto ai giorni precedenti. I venti, prevalentemente da Ovest-Nord Ovest, si presenteranno freschi, contribuendo a un clima piuttosto ventilato.

Nella notte, si registreranno nubi sparse con temperature che oscilleranno attorno ai 21°C. La velocità del vento sarà sostenuta, raggiungendo i 33,2 km/h, con raffiche fino a 47,8 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 53%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1013 hPa.

Durante la mattina, le condizioni meteo si deterioreranno ulteriormente con l’arrivo di pioggia leggera. Le temperature si attesteranno tra i 20°C e i 22°C, con una percezione termica simile. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 56%, e le precipitazioni si intensificheranno, con accumuli che potrebbero raggiungere i 0,41 mm. Anche in questa fase, il vento continuerà a soffiare fresco, con velocità che varieranno tra i 24,9 km/h e i 28 km/h.

Nel pomeriggio, la pioggia leggera persisterà, ma si prevede una lieve attenuazione delle precipitazioni. Le temperature si manterranno intorno ai 21°C, con una percezione termica di poco superiore. La copertura nuvolosa scenderà al 34%, mentre il vento si stabilizzerà attorno ai 27 km/h. Le probabilità di pioggia rimarranno basse, con accumuli minimi.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo miglioreranno ulteriormente, con un ritorno a nubi sparse. Le temperature si attesteranno attorno ai 20°C, con una leggera diminuzione della velocità del vento. L’umidità si manterrà intorno al 53%, e non si prevedono precipitazioni significative.

In conclusione, le previsioni del tempo per Reggio Calabria indicano un Sabato 14 Settembre caratterizzato da piogge leggere al mattino, seguite da un miglioramento nel pomeriggio e nella sera. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con temperature in aumento e un cielo prevalentemente sereno. Gli amanti del sole e delle attività all’aperto potranno approfittare di un clima più stabile e gradevole nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Sabato 14 Settembre a Reggio Calabria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +21.7° perc. +21.3° Assenti 33.2 ONO max 47.8 Maestrale 53 % 1013 hPa 3 nubi sparse +21° perc. +20.6° prob. 14 % 29.2 ONO max 43 Maestrale 56 % 1012 hPa 6 pioggia leggera +20.2° perc. +20.1° 0.27 mm 27.9 ONO max 41.7 Maestrale 70 % 1012 hPa 9 pioggia leggera +20.5° perc. +20.4° 0.41 mm 26.5 ONO max 37.9 Maestrale 69 % 1013 hPa 12 pioggia leggera +22.6° perc. +22.4° 0.23 mm 27.3 NO max 32.4 Maestrale 57 % 1013 hPa 15 pioggia leggera +21.4° perc. +21.3° 0.2 mm 27.1 NO max 35.9 Maestrale 64 % 1013 hPa 18 nubi sparse +21° perc. +20.6° prob. 32 % 26.1 NO max 37.5 Maestrale 56 % 1014 hPa 21 nubi sparse +20.5° perc. +20.1° prob. 5 % 22.8 NO max 35.4 Maestrale 55 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:41 e tramonta alle ore 19:02

