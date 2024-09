Previsioni Meteo Reggio Calabria: il bollettino per domani sabato 21 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Reggio Calabria di Sabato 21 Settembre evidenziano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà con poche nuvole e una temperatura di circa 20,3°C, mentre nel corso della mattina si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con temperature che raggiungeranno i 24,9°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, le temperature scenderanno leggermente, ma si manterranno comunque sopra i 22°C. La sera porterà un ulteriore aumento della nuvolosità, con temperature che si attesteranno intorno ai 21°C.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, il meteo sarà caratterizzato da poche nuvole e una temperatura stabile di 20,3°C. La copertura nuvolosa si attesterà intorno al 21%, con una leggera brezza proveniente da Nord. La probabilità di precipitazioni sarà molto bassa, attestandosi al 4%.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse e la temperatura inizierà a salire, raggiungendo i 24,9°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 55%, mentre la velocità del vento si manterrà tra i 6 e i 10 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà contenuta, con valori intorno al 2%.

Nel pomeriggio, il clima continuerà a essere gradevole, con temperature che si attesteranno attorno ai 22°C. La copertura nuvolosa varierà tra il 45% e il 63%, ma non si prevedono precipitazioni significative. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’umidità attorno al 59-73%.

Con l’arrivo della sera, il cielo diventerà coperto, con una temperatura che scenderà a circa 21,4°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100% e la probabilità di pioggia rimarrà assente. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1020 hPa, mentre l’umidità aumenterà fino al 79%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Reggio Calabria indicano una giornata di Sabato 21 Settembre con temperature piacevoli e una predominanza di nubi sparse. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si manterranno su valori simili e una possibile intensificazione della nuvolosità. Gli amanti del clima temperato troveranno sicuramente soddisfazione in queste condizioni meteorologiche.

Tutti i dati meteo di Sabato 21 Settembre a Reggio Calabria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +20.3° perc. +20.3° prob. 4 % 10.3 N max 12.8 Tramontana 75 % 1018 hPa 3 nubi sparse +20.4° perc. +20.4° Assenti 10.5 N max 13.2 Tramontana 75 % 1018 hPa 6 nubi sparse +21.4° perc. +21.4° prob. 4 % 6.3 N max 8.1 Tramontana 72 % 1019 hPa 9 nubi sparse +24° perc. +24.1° Assenti 4.9 S max 8.1 Ostro 61 % 1019 hPa 12 nubi sparse +24.9° perc. +25° prob. 2 % 10.7 S max 12 Ostro 60 % 1019 hPa 15 nubi sparse +24.3° perc. +24.4° prob. 13 % 10 S max 11.9 Ostro 63 % 1018 hPa 18 nubi sparse +22° perc. +22.2° prob. 6 % 8.7 SSE max 12 Scirocco 76 % 1019 hPa 21 nubi sparse +21.4° perc. +21.6° Assenti 8 SSE max 11.1 Scirocco 77 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 18:51

