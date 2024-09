Previsioni Meteo Reggio Emilia: tutti i dettagli per domani lunedì 30 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo per Reggio Emilia di Lunedì 30 Settembre si presenteranno caratterizzate da una predominanza di nubi sparse durante gran parte della giornata, con un incremento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori moderati, oscillando tra i 13,5°C e i 20,3°C, con una leggera diminuzione prevista nelle ore serali. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 12 km/h. L’umidità si attesterà su livelli piuttosto elevati, raggiungendo il 100% in serata.

Durante la notte, le nubi sparse continueranno a dominare il cielo, con temperature che si attesteranno intorno ai 13°C. La velocità del vento sarà debole, con direzione prevalentemente da Est-Sud Est. L’umidità rimarrà alta, attorno al 69%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Nella mattina, si assisterà a un leggero aumento delle temperature, che raggiungeranno i 19°C intorno alle 11:00. La copertura nuvolosa varierà, con nubi sparse che lasceranno spazio a momenti di cielo coperto. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori che non supereranno i 6 km/h. L’umidità inizierà a diminuire, ma si manterrà comunque su livelli elevati.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 20°C, con una leggera diminuzione prevista verso le ore 17:00. La copertura nuvolosa aumenterà, portando a un cielo prevalentemente coperto. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con una leggera brezza che accompagnerà il pomeriggio. L’umidità continuerà a scendere, ma si attesterà ancora sopra il 50%.

La sera porterà un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, con cielo completamente coperto e temperature che scenderanno fino a 15°C. La velocità del vento sarà molto debole, e l’umidità raggiungerà il 100%, creando una sensazione di freschezza e umidità.

In conclusione, le previsioni del tempo per Reggio Emilia nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità con temperature moderate e una predominanza di nubi. Martedì e Mercoledì si prevede una situazione simile, con possibilità di schiarite e un lieve aumento delle temperature. Tuttavia, l’umidità rimarrà elevata, rendendo l’atmosfera piuttosto umida. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo non favoriranno giornate di pieno sole nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Lunedì 30 Settembre a Reggio Emilia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +13.5° perc. +12.7° Assenti 5.8 ESE max 12 Scirocco 69 % 1024 hPa 3 nubi sparse +12.6° perc. +11.8° Assenti 4.1 ESE max 8.1 Scirocco 72 % 1023 hPa 6 nubi sparse +12.8° perc. +12.1° Assenti 1.8 SE max 4.3 Scirocco 73 % 1023 hPa 9 nubi sparse +16.7° perc. +16° Assenti 5.3 NE max 6 Grecale 59 % 1023 hPa 12 cielo coperto +19.8° perc. +19.1° Assenti 2.7 ENE max 3.1 Grecale 51 % 1022 hPa 15 nubi sparse +20° perc. +19.4° Assenti 3 ENE max 3.3 Grecale 50 % 1020 hPa 18 nubi sparse +16.6° perc. +16° Assenti 3.3 ENE max 4.3 Grecale 62 % 1020 hPa 21 cielo coperto +16.1° perc. +15.6° Assenti 1.9 SE max 5 Scirocco 67 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 18:54

