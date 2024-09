Previsioni Meteo Rho: il bollettino per domani martedì 24 settembre

MeteoWeb

Martedì 24 Settembre a Rho si prevede un clima variabile, caratterizzato da piogge leggere e un cielo prevalentemente coperto. Le previsioni meteo indicano una temperatura che oscillerà tra i 15,3°C e i 20,6°C, con un’umidità che si manterrà alta, intorno al 91%. I venti saranno deboli, con velocità comprese tra 1,4 km/h e 7,6 km/h, provenienti principalmente da direzioni occidentali e sud-occidentali.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno dominate da piogge leggere, con una copertura nuvolosa al 100% e temperature che si attesteranno intorno ai 15°C. La pioggia continuerà a cadere, con accumuli che raggiungeranno i 0,39 mm. La situazione rimarrà simile fino alle prime ore del mattino, quando la temperatura scenderà leggermente, ma le piogge non si fermeranno.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto con temperature che varieranno tra i 13,4°C e i 20,3°C. La pioggia leggera continuerà a manifestarsi, ma con una probabilità di precipitazioni che si ridurrà nel corso della mattinata. La copertura nuvolosa rimarrà alta, attorno al 96%, e l’umidità si manterrà sopra il 70%. I venti saranno leggeri, con velocità che non supereranno i 7 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. Il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che raggiungeranno il picco di 20,6°C. La probabilità di pioggia rimarrà attorno al 30%, con possibili schiarite nel tardo pomeriggio. L’umidità si manterrà elevata, intorno al 56%, e i venti saranno deboli, favorendo un clima piuttosto umido.

La sera porterà un ritorno delle piogge, con piogge leggere che si manifesteranno nuovamente. Le temperature scenderanno fino a 15,3°C, mentre l’umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno al 91%. I venti saranno deboli, e la copertura nuvolosa rimarrà alta, intorno al 22%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Rho nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Mercoledì e giovedì si prevede un aumento delle temperature e una diminuzione delle precipitazioni, con cieli che potrebbero schiarirsi. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 24 Settembre a Rho

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +15.3° perc. +15.3° 0.39 mm 6.4 NNE max 16.6 Grecale 95 % 1010 hPa 3 cielo coperto +14.6° perc. +14.5° prob. 24 % 4.8 O max 8.8 Ponente 90 % 1009 hPa 6 nubi sparse +13.4° perc. +13.2° prob. 11 % 7.2 O max 14.8 Ponente 89 % 1010 hPa 9 cielo coperto +16.9° perc. +16.4° Assenti 7 O max 9.9 Ponente 70 % 1011 hPa 12 cielo coperto +20.3° perc. +19.8° prob. 7 % 5.6 OSO max 6.4 Libeccio 57 % 1010 hPa 15 cielo coperto +20.5° perc. +20.1° prob. 30 % 3.9 SSO max 4.5 Libeccio 58 % 1010 hPa 18 pioggia leggera +17.9° perc. +17.6° 0.11 mm 0.8 S max 1.5 Ostro 71 % 1011 hPa 21 pioggia leggera +16.3° perc. +16.1° 0.43 mm 1.7 E max 2.6 Levante 82 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 19:12

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.