Previsioni Meteo Rho: il bollettino per domani venerdì 6 settembre

Venerdì 6 Settembre a Rho si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo variabili. Le prime ore della mattina saranno contrassegnate da piogge leggere, con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +18°C, con una percezione leggermente superiore a +18°C. Il vento soffierà a una velocità di circa 5,5km/h provenendo da Est, con raffiche fino a 15,7km/h. Le precipitazioni si attesteranno a 0.28mm con un’umidità al 96% e una pressione atmosferica di 1012hPa.

Durante la mattina, le nubi si diraderanno e la copertura nuvolosa si attesterà intorno al 50-70%. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i +23°C verso le ore centrali della giornata. Il vento sarà debole, con raffiche leggere e una direzione prevalente da Sud – Sud Ovest. Le precipitazioni diminuiranno, con una probabilità intorno all’8% e un’umidità che si attesterà intorno al 70-80%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà nuvoloso con una copertura intorno al 80%. Le temperature massime toccheranno i +25°C, con una percezione di +25°C. Il vento aumenterà leggermente la sua intensità, provenendo sempre da Sud – Sud Ovest. Le precipitazioni saranno scarse, con una probabilità inferiore al 5% e un’umidità che si manterrà intorno al 60%.

In serata, le nuvole si diraderanno ulteriormente, lasciando spazio a poche nuvole con una copertura intorno al 10-20%. Le temperature si attesteranno intorno ai +20°C, con venti deboli che soffieranno da diverse direzioni. Le precipitazioni saranno assenti, con un’umidità che si manterrà intorno al 70-80% e una pressione atmosferica stabile intorno ai 1015hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 6 Settembre a Rho indicano una giornata con condizioni variabili, caratterizzata da piogge leggere al mattino e un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Le temperature si manterranno piacevoli, con un leggero aumento nel corso della giornata. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del vento e di consultare aggiornamenti meteo per eventuali cambiamenti repentini nelle condizioni atmosferiche.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +18.2° perc. +18.6° 0.28 mm 5.5 E max 15.7 Levante 96 % 1012 hPa 3 cielo coperto +17.4° perc. +17.7° prob. 35 % 4.8 ESE max 11 Scirocco 97 % 1012 hPa 6 nubi sparse +17.7° perc. +18° prob. 31 % 2.6 E max 5.2 Levante 95 % 1013 hPa 9 nubi sparse +21.1° perc. +21.3° prob. 8 % 3.8 S max 4.4 Ostro 77 % 1014 hPa 12 nubi sparse +24.6° perc. +24.7° prob. 16 % 3.5 SSO max 2.4 Libeccio 61 % 1013 hPa 15 nubi sparse +25.2° perc. +25.2° prob. 1 % 6.8 SSO max 5.5 Libeccio 56 % 1013 hPa 18 nubi sparse +22.2° perc. +22.2° prob. 1 % 3.6 SO max 3.9 Libeccio 68 % 1014 hPa 21 poche nuvole +21° perc. +21° Assenti 5.3 NNO max 5.4 Maestrale 73 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 19:47

