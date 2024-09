Previsioni Meteo Rho: tutti i dettagli per domani giovedì 12 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 12 Settembre a Rho indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge che accompagneranno gran parte della giornata. La temperatura si manterrà su valori moderati, oscillando tra i 12,6°C e i 18,6°C, mentre l’umidità si attesterà su livelli elevati, intorno al 85%. I venti, prevalentemente da nord e sud-est, si presenteranno con intensità variabile, ma generalmente leggera.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno dominate da pioggia moderata che si protrarrà fino alle prime ore del mattino. Le temperature si manterranno attorno ai 17°C, con una leggera diminuzione verso l’alba. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che raggiungerà il 92%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da sud-sud est.

Nella mattina, la situazione non migliorerà, con piogge leggere che continueranno a cadere. Le temperature si attesteranno intorno ai 14-16°C, con una percezione termica leggermente inferiore. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e l’umidità si manterrà alta, attorno al 87%. I venti, che si presenteranno più vivaci, potranno raggiungere velocità di 25 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo subiranno una leggera variazione, passando a cielo coperto. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 18,6°C. Tuttavia, non si registreranno precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia che scenderà al 30%. L’umidità rimarrà elevata, intorno al 54%, e i venti continueranno a soffiare con intensità moderata.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 12-14°C. Il cielo rimarrà coperto, con umidità che si manterrà attorno all’84%. I venti saranno leggeri, con una direzione prevalentemente sud-est.

In conclusione, le previsioni del tempo per Rho nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile ritorno del sole e un aumento delle temperature. Tuttavia, per Giovedì 12 Settembre, si consiglia di prepararsi a una giornata piovosa e fresca, con un’attenzione particolare alle condizioni di umidità e vento.

Tutti i dati meteo di Giovedì 12 Settembre a Rho

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata +17.8° perc. +18° 1.17 mm 4.8 SSE max 10.9 Scirocco 92 % 1004 hPa 3 pioggia leggera +17.6° perc. +17.7° 0.84 mm 0.9 N max 3.9 Tramontana 91 % 1003 hPa 6 pioggia leggera +14.8° perc. +14.6° 0.64 mm 10.4 N max 23.6 Tramontana 87 % 1004 hPa 9 pioggia leggera +14.9° perc. +14.5° 0.48 mm 10.6 NNE max 26.2 Grecale 79 % 1004 hPa 12 pioggia leggera +16.6° perc. +16.1° 0.14 mm 7.9 ENE max 14.6 Grecale 67 % 1004 hPa 15 cielo coperto +18.6° perc. +17.9° prob. 30 % 8.1 E max 14.2 Levante 54 % 1003 hPa 18 cielo coperto +14.5° perc. +14° prob. 26 % 8 ESE max 16 Scirocco 76 % 1005 hPa 21 cielo coperto +13° perc. +12.6° prob. 15 % 9.1 SE max 14.8 Scirocco 84 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 19:35

