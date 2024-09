Previsioni Meteo Rho: tutti i dettagli per domani giovedì 26 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 26 Settembre a Rho indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con una predominanza di nuvolosità e piogge. La temperatura si manterrà su valori relativamente freschi, con un’escursione termica limitata durante il giorno. La presenza di piogge, anche moderate, influenzerà le attività all’aperto, rendendo opportuno pianificare con attenzione.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 15,5°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità elevata che raggiungerà il 90%. I venti saranno leggeri, provenienti da Est-Sud Est, con velocità di circa 3,3 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative in questa fase.

Nella mattina, la situazione non cambierà molto. Il cielo rimarrà coperto e si registreranno le prime piogge leggere. Le temperature si manterranno attorno ai 15°C e 16°C, con una leggera diminuzione rispetto alla notte. La pioggia leggera inizierà a manifestarsi intorno alle 09:00, con un’intensità che aumenterà nel corso della mattinata. L’umidità continuerà a rimanere alta, intorno al 89%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un ulteriore aumento delle precipitazioni, con piogge che diventeranno moderate. La temperatura massima si attesterà intorno ai 15°C, mentre la velocità del vento varierà tra 5 e 7 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e l’umidità raggiungerà il 96%. Le piogge continueranno a cadere, con accumuli significativi che potrebbero influenzare le condizioni stradali.

La sera porterà con sé un proseguimento delle piogge, che si manterranno leggere fino a notte inoltrata. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 15°C, con un’umidità che si manterrà elevata. I venti saranno leggeri, ma le condizioni di pioggia persistente potrebbero rendere il clima piuttosto umido e fresco.

In conclusione, le previsioni meteo per Rho nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con una possibile schiarita e un aumento delle temperature. Tuttavia, per Giovedì 26 Settembre, è consigliabile prepararsi a una giornata di pioggia e nuvole, con temperature fresche e umidità elevata. Si raccomanda di prestare attenzione alle condizioni meteo se si prevede di uscire, in quanto le piogge potrebbero rendere le strade scivolose e le attività all’aperto poco piacevoli.

Tutti i dati meteo di Giovedì 26 Settembre a Rho

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +15.5° perc. +15.5° prob. 12 % 4.6 ESE max 6.5 Scirocco 90 % 1013 hPa 4 cielo coperto +15.3° perc. +15.2° prob. 20 % 5 ENE max 8.6 Grecale 90 % 1012 hPa 7 cielo coperto +15.9° perc. +15.8° prob. 12 % 2.5 SE max 4.4 Scirocco 86 % 1012 hPa 10 pioggia leggera +15.4° perc. +15.3° 0.33 mm 4.4 ESE max 8.4 Scirocco 89 % 1012 hPa 13 pioggia leggera +15° perc. +15° 0.65 mm 5.9 ENE max 10.8 Grecale 94 % 1011 hPa 16 pioggia leggera +15° perc. +15° 0.89 mm 5.7 ENE max 13.1 Grecale 95 % 1010 hPa 19 pioggia leggera +14.9° perc. +14.9° 0.92 mm 4 ENE max 10.4 Grecale 96 % 1009 hPa 22 pioggia moderata +15° perc. +15.1° 1.64 mm 2.7 NNO max 8.7 Maestrale 97 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 07:19 e tramonta alle ore 19:08

