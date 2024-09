Previsioni Meteo Rieti: il bollettino per domani domenica 15 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 15 Settembre a Rieti indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con un graduale miglioramento rispetto alle ore notturne. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, ma nel corso della mattinata si assisterà a un netto cambiamento, con l’arrivo di condizioni più favorevoli. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 22°C nel pomeriggio.

Nella notte, le condizioni meteorologiche saranno caratterizzate da un cielo coperto, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 92%. Le temperature si aggireranno attorno ai 10,7°C, mentre l’umidità rimarrà elevata, intorno al 61%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 6,3 km/h.

Con l’arrivo della mattina, il cielo inizierà a schiarirsi, passando da nubi sparse a condizioni di cielo sereno. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 19,8°C entro le ore 10:00. L’umidità diminuirà, portandosi attorno al 43%, e il vento si presenterà leggero, con una velocità che varierà tra i 5 e i 9 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo confermeranno un cielo completamente sereno, con temperature che toccheranno il massimo di 22°C. L’intensità del vento rimarrà contenuta, con valori che si manterranno sotto i 10 km/h. L’umidità, sebbene in aumento, non supererà il 58%, garantendo una sensazione di benessere.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 14°C. Il cielo si presenterà con nubi sparse, ma senza alcuna previsione di precipitazioni. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 80%, mentre il vento si manterrà debole, con velocità che non supereranno i 3 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Rieti indicano una giornata di Domenica 15 Settembre all’insegna del bel tempo, con temperature gradevoli e un cielo sereno nel pomeriggio. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che continueranno a oscillare tra i 14°C e i 22°C, rendendo l’atmosfera particolarmente piacevole per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 15 Settembre a Rieti

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +10.7° perc. +9.4° Assenti 5.6 ENE max 4.9 Grecale 61 % 1016 hPa 3 nubi sparse +9.8° perc. +9.4° Assenti 5.7 ENE max 4.9 Grecale 63 % 1016 hPa 6 nubi sparse +12° perc. +10.8° Assenti 5.4 ENE max 5.3 Grecale 60 % 1015 hPa 9 cielo coperto +18.6° perc. +17.7° Assenti 7.2 NO max 12.1 Maestrale 45 % 1014 hPa 12 cielo coperto +21.8° perc. +21.2° Assenti 8.8 ONO max 11.2 Maestrale 42 % 1013 hPa 15 cielo sereno +21.1° perc. +20.6° Assenti 7.6 O max 10.4 Ponente 48 % 1013 hPa 18 cielo sereno +15° perc. +14.4° Assenti 2.7 SO max 3 Libeccio 74 % 1014 hPa 21 nubi sparse +14.3° perc. +13.8° Assenti 2.1 SE max 2.7 Scirocco 78 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 19:13

