Previsioni Meteo Rieti: il bollettino per il weekend 27 – 29 Settembre

Nella notte di Venerdì 27 Settembre, il cielo sarà sereno con una temperatura di circa 15,9°C e umidità al 78%. Durante la mattina, si prevede un aumento della temperatura fino a 26,1°C, con umidità in calo al 53% e assenza di precipitazioni. Nel pomeriggio, la temperatura si stabilizzerà attorno a 26,2°C, con una leggera copertura nuvolosa. La sera porterà pioggia leggera, con temperatura a 18,7°C e umidità all’88%. Sabato inizierà con pioggia e temperature intorno a 17,4°C, mentre nel pomeriggio ci sarà un miglioramento. Domenica si prospetta serena, con temperature fino a 20,6°C.

Venerdì 27 Settembre

Nella notte di Venerdì 27 Settembre, il tempo si presenterà con cielo sereno e una temperatura che si attesterà intorno ai 15,9°C. La copertura nuvolosa sarà assente, con un’umidità del 78% e una pressione atmosferica di 1014 hPa. La velocità del vento sarà di circa 8,9 km/h proveniente da Sud Est, con raffiche che raggiungeranno i 15,6 km/h. La situazione rimarrà stabile fino alle prime ore del mattino.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con una temperatura che salirà fino a 26,1°C entro le ore centrali della giornata. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 16,1 km/h, mentre l’umidità scenderà al 53%. Non si prevedono precipitazioni, rendendo questa parte della giornata ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, ci sarà una leggera variazione con l’arrivo di poche nuvole e una temperatura che si stabilizzerà attorno ai 26,2°C. La copertura nuvolosa sarà al 3%, e il vento continuerà a soffiare da Sud-Ovest a una velocità di 18,1 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, arrivando al 54%. Non ci saranno precipitazioni significative, quindi il pomeriggio si preannuncia piacevole.

Infine, nella sera, si assisterà a un cambiamento nel meteo con l’arrivo di pioggia leggera. La temperatura scenderà a 18,7°C e la copertura nuvolosa aumenterà al 13%. La velocità del vento si ridurrà a 7,3 km/h, mentre l’umidità salirà al 88%. Le precipitazioni saranno leggere, con un’intensità di 0,13 mm. La serata si concluderà con un’atmosfera umida e fresca.

Sabato 28 Settembre

La notte di Sabato 28 Settembre inizierà con pioggia leggera e una temperatura di circa 17,4°C. La copertura nuvolosa sarà al 36%, e l’umidità raggiungerà il 95%. La velocità del vento sarà di 6,8 km/h da Sud-Sud Est, con raffiche che potranno arrivare a 9,8 km/h. Le precipitazioni continueranno a manifestarsi, con un’intensità di 0,14 mm.

Durante la mattina, la situazione meteo non migliorerà, con pioggia leggera che persisterà. La temperatura si attesterà intorno ai 17,2°C, mentre la copertura nuvolosa aumenterà al 49%. La velocità del vento si manterrà sui 6,8 km/h. L’umidità rimarrà alta, attorno al 95%, e le precipitazioni continueranno a manifestarsi con un’intensità crescente.

Nel pomeriggio, ci sarà un miglioramento del tempo, con l’arrivo di nubi sparse e una temperatura che scenderà a 20,4°C. La copertura nuvolosa sarà al 0% e le precipitazioni cesseranno. La velocità del vento aumenterà a 17,2 km/h, rendendo l’atmosfera più fresca e ventilata. L’umidità scenderà al 47%, creando condizioni più piacevoli.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che scenderà a 12,5°C. La copertura nuvolosa sarà al 1%, e la velocità del vento sarà di 3,2 km/h. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si attesterà attorno all’87%. La serata si prospetta tranquilla e fresca.

Domenica 29 Settembre

La notte di Domenica 29 Settembre si presenterà con cielo sereno e una temperatura di circa 11,4°C. La copertura nuvolosa sarà al 1%, e l’umidità si manterrà alta, attorno al 90%. La velocità del vento sarà di 5 km/h da Est-Nord Est, creando un’atmosfera calma e fresca.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con una temperatura che salirà fino a 20,1°C. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, al 1%, e l’umidità scenderà al 46%. La velocità del vento sarà di 6,6 km/h, rendendo la mattinata ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, ci sarà un aumento della copertura nuvolosa al 26%, con nubi sparse e una temperatura che si stabilizzerà attorno ai 20,6°C. La velocità del vento aumenterà a 9,4 km/h, e l’umidità si attesterà al 42%. Non si prevedono precipitazioni, quindi il pomeriggio si presenterà piacevole.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà sereno, con una temperatura che scenderà a 9,8°C. La copertura nuvolosa sarà assente, e la velocità del vento si manterrà bassa, attorno ai 10,8 km/h. L’umidità aumenterà al 81%, creando un’atmosfera fresca e tranquilla.

In conclusione, il fine settimana a Rieti si prospetta variabile, con un Venerdì inizialmente sereno che si trasformerà in una serata piovosa. Sabato porterà pioggia al mattino, seguita da un miglioramento nel pomeriggio. Domenica, invece, si presenterà con condizioni più stabili e serene, ideali per godere delle attività all’aperto.

