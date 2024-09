Previsioni Meteo Rieti: il bollettino per la prossima settimana 2 – 5 Settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Rieti indicano una settimana con variazioni atmosferiche. Nella giornata di lunedì, ci saranno nubi sparse con temperature che oscilleranno tra i +21°C e i +29°C. Martedì, il cielo sarà coperto al mattino e poi si schiarirà, con temperature che arriveranno fino a +27,3°C. Mercoledì, previsti cieli sereni e temperature intorno ai +18,7°C. Giovedì, possibilità di pioggia leggera con temperature intorno ai +18°C. Si consiglia di seguire gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti.

Lunedì 2 Settembre

Notte: Durante la notte a Rieti, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa del 50%. Le temperature si manterranno intorno ai +21°C, con una sensazione termica di +20,8°C. Il vento soffierà a 5,8km/h provenendo da Est – Nord Est, con raffiche di vento fino a 4,8km/h. L’umidità sarà del 63% e la pressione atmosferica si attesterà a 1014hPa.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da un cielo coperto al 86%, con temperature in aumento fino a +22,4°C. La percezione della temperatura sarà simile, mantenendosi a +22,4°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 3,9km/h proveniente da Est – Sud Est. L’umidità sarà del 62%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto al 100% con temperature che raggiungeranno i +29°C. La percezione della temperatura sarà di +28,8°C. Il vento soffierà da Ovest a una velocità di 1,6km/h, con raffiche leggere. L’umidità sarà del 41%.

Sera: In serata, il cielo sarà ancora coperto al 100% con temperature intorno ai +19,6°C. La percezione della temperatura sarà di +19,9°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Nord Est, con una velocità di 7,6km/h. L’umidità salirà all’86%.

Martedì 3 Settembre

Notte: Durante la notte a Rieti, il cielo sarà coperto al 97% con temperature intorno ai +18,4°C. La percezione della temperatura sarà simile, mantenendosi a +18,4°C. Il vento soffierà da Est a una velocità di 6,8km/h. L’umidità sarà dell’82%.

Mattina: La mattina si presenterà con nubi sparse al 68% e temperature che saliranno fino a +21,3°C. La percezione della temperatura sarà di +21,3°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Est, con una velocità di 3,8km/h. L’umidità sarà del 68%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio, il cielo avrà poche nuvole al 13% con temperature che raggiungeranno i +24,4°C. La percezione della temperatura sarà di +24,4°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Est, con una velocità di 2,2km/h. L’umidità sarà del 55%.

Sera: In serata, il cielo sarà ancora con poche nuvole al 11% e temperature intorno ai +27,3°C. La percezione della temperatura sarà di +27,4°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Sud, con una velocità di 0,9km/h. L’umidità sarà del 45%.

Mercoledì 4 Settembre

Notte: Durante la notte a Rieti, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa del 54%. Le temperature si manterranno intorno ai +18,9°C, con una sensazione termica di +18,9°C. Il vento soffierà da Est a 5,6km/h, con raffiche di vento fino a 4,7km/h. L’umidità sarà del 78% e la pressione atmosferica si attesterà a 1017hPa.

Mattina: La mattina si presenterà con un cielo sereno al 6% e temperature intorno ai +18,8°C. La percezione della temperatura sarà di +18,7°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Est, con una velocità di 5,4km/h. L’umidità sarà del 77%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno al 8% con temperature che raggiungeranno i +18,7°C. La percezione della temperatura sarà di +18,6°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Est, con una velocità di 5km/h. L’umidità sarà del 77%.

Sera: In serata, il cielo sarà nubi sparse al 32% con temperature intorno ai +18,6°C. La percezione della temperatura sarà di +18,5°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Est, con una velocità di 5,1km/h. L’umidità sarà del 76%.

Giovedì 5 Settembre

Notte: Durante la notte a Rieti, si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 24%. Le temperature si manterranno intorno ai +18°C, con una sensazione termica di +18,1°C. Il vento soffierà da Est a 4,9km/h, con raffiche di vento fino a 4,1km/h. L’umidità sarà dell’85% e la pressione atmosferica si attesterà a 1016hPa.

Mattina: La mattina si presenterà con un cielo coperto al 87% e temperature intorno ai +17,9°C. La percezione della temperatura sarà di +18°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Est, con una velocità di 6,9km/h. L’umidità sarà dell’86%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio, il cielo sarà nubi sparse al 81% con temperature che raggiungeranno i +17,8°C. La percezione della temperatura sarà di +17,9°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Est, con una velocità di 5,6km/h. L’umidità sarà dell’85%.

Sera: In serata, il cielo sarà coperto al 87% con temperature intorno ai +18°C. La percezione della temperatura sarà di +18°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Est – Nord Est, con una velocità di 5,8km/h. L’umidità sarà dell’84%.

In base alle previsioni meteo, i prossimi giorni a Rieti saranno caratterizzati da variazioni delle condizioni atmosferiche, con possibili precipitazioni e temperature in linea con la stagione. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni aggiornate per pianificare al meglio le attività all’aperto.

