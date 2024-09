Previsioni Meteo Rieti: tutti i dettagli per domani sabato 28 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 28 Settembre a Rieti indicano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni variabili, con un passaggio da piogge leggere a schiarite nel corso della mattinata. Le temperature si manterranno su valori miti, ma con un graduale abbassamento nel pomeriggio e in serata. La presenza di nuvolosità e la possibilità di piogge leggere influenzeranno le attività all’aperto, mentre il vento si presenterà moderato, contribuendo a rendere l’atmosfera fresca.

Nella notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 17,6°C. La copertura nuvolosa sarà del 53%, con una leggera probabilità di precipitazioni. La velocità del vento sarà di circa 6,9 km/h proveniente da Sud-Sud Est, creando una leggera brezza. Con l’avanzare delle ore, si assisterà a un incremento della nuvolosità e a un aumento della probabilità di pioggia.

La mattina inizierà con piogge leggere, che si intensificheranno fino a raggiungere un picco di 80% di copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno tra i 17°C e i 18,3°C, con un vento che soffierà a 10,1 km/h. La probabilità di pioggia sarà presente, ma le precipitazioni non si preannunceranno particolarmente intense. Con il passare delle ore, si prevede un miglioramento delle condizioni, con schiarite che si faranno più frequenti.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, con temperature che scenderanno fino a 14,6°C. La copertura nuvolosa sarà ridotta al 3%, e il vento si calmerà, mantenendosi attorno ai 6,2 km/h. Questo permetterà di godere di un pomeriggio piacevole, ideale per attività all’aperto. L’umidità, che si attesterà intorno al 77%, contribuirà a rendere l’atmosfera fresca ma non sgradevole.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si avvicineranno ai 12°C. Il cielo rimarrà prevalentemente sereno con poche nuvole, e la velocità del vento sarà molto bassa, creando un’atmosfera tranquilla. L’umidità aumenterà, raggiungendo valori attorno all’87%, ma senza la presenza di precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Rieti nei prossimi giorni evidenzieranno un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un ritorno a temperature più miti e cieli sereni. Tuttavia, si consiglia di prestare attenzione alle variazioni di temperatura e umidità, che potrebbero influenzare le attività quotidiane. Domani e dopodomani, si prevede un clima più stabile, con temperature che si stabilizzeranno su valori più gradevoli, rendendo le giornate ideali per godere delle bellezze naturali della zona.

Tutti i dati meteo di Sabato 28 Settembre a Rieti

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +17.6° perc. +17.8° prob. 9 % 6.9 SSE max 10.9 Scirocco 94 % 1012 hPa 3 pioggia leggera +17.2° perc. +17.5° 0.48 mm 8.4 SSE max 18.3 Scirocco 96 % 1012 hPa 6 pioggia leggera +17.9° perc. +18.3° 0.24 mm 10.1 S max 24 Ostro 97 % 1012 hPa 9 nubi sparse +19.7° perc. +19.5° prob. 30 % 16 SSO max 28 Libeccio 70 % 1013 hPa 12 nubi sparse +21° perc. +20.4° prob. 20 % 19.4 SSO max 31.1 Libeccio 47 % 1012 hPa 15 cielo sereno +18.8° perc. +18.2° Assenti 13.7 SSO max 17.3 Libeccio 55 % 1013 hPa 18 cielo sereno +13.5° perc. +13.1° Assenti 3.9 SSE max 4.7 Scirocco 82 % 1015 hPa 21 poche nuvole +12.5° perc. +12.1° Assenti 3.2 NE max 3.2 Grecale 87 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 18:50

