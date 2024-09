Previsioni Meteo Rimini: il bollettino per domani mercoledì 18 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 18 Settembre a Rimini indicano una giornata caratterizzata da condizioni di pioggia persistente. Durante la notte, la città sarà avvolta da piogge moderate, con una copertura nuvolosa totale e temperature che si attesteranno intorno ai 17°C. La velocità del vento sarà moderata, proveniente principalmente da est, con raffiche che raggiungeranno i 14,7 km/h.

Nella mattina, le condizioni non subiranno significative variazioni, continuando a presentare piogge moderate. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 16-17°C, con un’umidità che si aggirerà intorno all’85-90%. Anche in questa fase della giornata, il vento sarà presente, sebbene con intensità leggermente inferiore rispetto alla notte.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un leggero miglioramento, con piogge che diventeranno più leggere. Le temperature si attesteranno tra i 17°C e i 17,8°C, mentre l’umidità rimarrà alta, intorno all’81-83%. Il vento continuerà a soffiare da nord-est, mantenendo una brezza leggera.

La sera porterà con sé un’ulteriore attenuazione delle piogge, che si presenteranno come pioviggini. Le temperature scenderanno leggermente, raggiungendo i 16°C. Il vento si manterrà moderato, con direzione ovest-nord-ovest, e l’umidità continuerà a rimanere elevata.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Rimini suggeriscono un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Giovedì e Venerdì potrebbero portare schiarite e temperature più elevate, con una diminuzione delle precipitazioni. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 18 Settembre a Rimini

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata +17° perc. +17° 1.48 mm 10.2 E max 14.7 Levante 85 % 1017 hPa 3 pioggia moderata +16.6° perc. +16.6° 1.45 mm 9.9 E max 13.6 Levante 88 % 1017 hPa 6 pioggia moderata +16.6° perc. +16.6° 1.67 mm 4.7 NNE max 12 Grecale 89 % 1017 hPa 9 pioggia moderata +16.4° perc. +16.5° 1.1 mm 5.6 NNE max 9.5 Grecale 89 % 1018 hPa 12 pioggia leggera +17.8° perc. +17.8° 0.61 mm 7.3 NNE max 12.8 Grecale 81 % 1018 hPa 15 pioggia leggera +17.4° perc. +17.3° 0.48 mm 9.2 NE max 13.9 Grecale 83 % 1018 hPa 18 pioggia leggera +17° perc. +16.9° 0.12 mm 4.8 NO max 8.5 Maestrale 83 % 1018 hPa 21 pioggia leggera +16.3° perc. +16.3° 0.59 mm 8.1 ONO max 15.3 Maestrale 89 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 19:09

