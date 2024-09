Previsioni Meteo Roma: il bollettino per domani martedì 17 settembre

MeteoWeb

Martedì 17 Settembre a Roma si preannuncia un giorno caratterizzato da condizioni meteorologiche prevalentemente instabili. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 17,5°C. Con l’arrivo dell’alba, il cielo si coprirà completamente, portando a piogge leggere che si protrarranno per gran parte della giornata. Le previsioni del tempo indicano un aumento dell’umidità e una leggera intensificazione del vento, con raffiche che potrebbero raggiungere i 26,4 km/h nel pomeriggio.

Nel dettaglio, durante la notte, il cielo sarà inizialmente caratterizzato da nubi sparse, con una temperatura che scenderà fino a 17°C. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, portando a un cielo completamente coperto entro le prime ore del mattino. Le previsioni meteo indicano che le piogge leggere inizieranno a manifestarsi già dalle prime ore del mattino, con una temperatura che si manterrà intorno ai 16,9°C. La pioggia continuerà a cadere con intensità variabile fino al pomeriggio, con picchi di 1,45 mm di precipitazioni attesi intorno alle 13:00.

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche non miglioreranno, con il cielo che rimarrà coperto e le piogge che si presenteranno in forma leggera. La temperatura percepita si attesterà attorno ai 16,7°C, mentre l’umidità raggiungerà livelli elevati, superando l’80%. Le previsioni del tempo per il pomeriggio indicano anche un aumento della velocità del vento, che potrà arrivare fino a 24,1 km/h.

Con l’arrivo della sera, le piogge continueranno a cadere, sebbene con intensità ridotta. La temperatura si stabilizzerà intorno ai 16,2°C, con un’umidità che si manterrà alta. Il cielo rimarrà coperto fino a tarda notte, con possibilità di schiarite solo nelle ore successive.

In conclusione, le previsioni meteo per Roma nei prossimi giorni evidenziano un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Già da mercoledì, si prevede un graduale aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa, con possibilità di sole. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 17 Settembre a Roma

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +17.5° perc. +17.3° prob. 72 % 6.4 NE max 11.5 Grecale 77 % 1010 hPa 3 cielo coperto +16.6° perc. +16.3° prob. 41 % 8.1 NNE max 13 Grecale 76 % 1009 hPa 6 pioggia leggera +16.4° perc. +16.1° 0.13 mm 9.8 N max 17.4 Tramontana 74 % 1010 hPa 9 cielo coperto +17.5° perc. +17.1° prob. 36 % 10.5 NNO max 16.2 Maestrale 66 % 1011 hPa 12 pioggia leggera +18.4° perc. +18° 0.27 mm 7.9 N max 13.1 Tramontana 64 % 1011 hPa 15 pioggia leggera +17.3° perc. +17.1° 0.14 mm 13.3 NNE max 21.5 Grecale 77 % 1011 hPa 18 pioggia leggera +16.4° perc. +16.3° 0.11 mm 13 NNE max 25.8 Grecale 84 % 1011 hPa 21 pioggia leggera +16.3° perc. +16.2° 0.22 mm 9.5 N max 20.3 Tramontana 86 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 19:11

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.