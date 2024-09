Previsioni Meteo Roma: il bollettino per domani venerdì 20 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Roma di Venerdì 20 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature piacevoli. Durante la notte, la temperatura si attesterà intorno ai 17,2°C, con una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Est. L’umidità sarà piuttosto alta, intorno al 79%, ma non si prevedono precipitazioni. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un incremento della temperatura, che raggiungerà i 25,5°C intorno a mezzogiorno, mantenendo una copertura nuvolosa ridotta.

Nel dettaglio, la notte si presenterà con un cielo sereno e temperature che scenderanno gradualmente fino a 16,1°C alle prime luci dell’alba. La brezza leggera accompagnerà queste ore, rendendo l’atmosfera fresca e piacevole.

Durante la mattina, il cielo sarà inizialmente sereno, con l’arrivo di nubi sparse che non comprometteranno la bellezza della giornata. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 24,7°C entro le 11:00. L’umidità inizierà a scendere, portandosi attorno al 45%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

Nel pomeriggio, il meteo continuerà a mantenere condizioni di cielo sereno, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 25,8°C. La brezza leggera proveniente da Ovest-Sud Ovest garantirà un comfort termico, rendendo ideale il pomeriggio per attività all’aperto. L’umidità si attesterà intorno al 41%, contribuendo a un clima secco e gradevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere nuovamente, portandosi intorno ai 20°C. Il cielo rimarrà sereno, offrendo una visione chiara delle stelle. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo le temperature serali ancora più piacevoli.

In conclusione, le previsioni del tempo per Roma nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori simili. Sabato e Domenica si prevede un clima altrettanto favorevole, con cieli sereni e temperature che non scenderanno sotto i 18°C durante la notte. Gli amanti del bel tempo potranno godere di un fine settimana all’insegna del sole e delle temperature miti.

Dati meteo di Venerdì 20 Settembre a Roma

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +17.2° perc. +17° Assenti 7.3 NNE max 12 Grecale 79 % 1015 hPa 3 cielo sereno +16.4° perc. +16.2° Assenti 8.1 NNE max 11.7 Grecale 82 % 1015 hPa 6 cielo sereno +16.6° perc. +16.3° Assenti 8.5 NNE max 14.1 Grecale 77 % 1016 hPa 9 nubi sparse +22° perc. +21.7° Assenti 4.6 NNE max 5 Grecale 55 % 1016 hPa 12 nubi sparse +25.5° perc. +25.2° Assenti 3.5 O max 3.6 Ponente 43 % 1016 hPa 15 cielo sereno +25.3° perc. +25° prob. 10 % 7.5 OSO max 7 Libeccio 43 % 1016 hPa 18 cielo sereno +21° perc. +20.8° prob. 10 % 9.5 O max 16.1 Ponente 65 % 1017 hPa 21 cielo sereno +20° perc. +19.8° Assenti 5.4 N max 6.9 Tramontana 69 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 19:06

