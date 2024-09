Previsioni Meteo Roma: tutti i dettagli per domani mercoledì 25 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Roma indicano un Mercoledì 25 Settembre caratterizzato da un inizio di giornata piuttosto instabile, con piogge leggere che si alterneranno a momenti di sereno. Durante la notte, la città sarà avvolta da un cielo coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 19,4°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 93%, e ci sarà una leggera probabilità di pioggia. Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo miglioreranno temporaneamente, ma non mancheranno brevi rovesci.

Nel dettaglio, la notte inizierà con cielo coperto e temperature che scenderanno leggermente, mantenendosi attorno ai 19°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 19,2 km/h. Con l’arrivo dell’alba, il cielo rimarrà nuvoloso, ma già dalle prime ore del giorno si potranno registrare piogge leggere, con accumuli che non supereranno i 0,49 mm.

Durante la mattina, le previsioni del tempo prevedono un miglioramento temporaneo, con schiarite che si alterneranno a nubi sparse. Le temperature saliranno fino a 25,9°C intorno a mezzogiorno, con una copertura nuvolosa che si ridurrà al 41%. Tuttavia, non si escludono brevi piogge, specialmente nelle ore centrali della giornata, con accumuli che potrebbero arrivare a 0,36 mm.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 25°C. Le condizioni meteo saranno favorevoli per attività all’aperto, con una probabilità di pioggia che scenderà al 33%. La velocità del vento rimarrà moderata, rendendo il clima gradevole.

Con l’arrivo della sera, le nubi torneranno a farsi più presenti, e si prevedono piogge leggere, con accumuli che non supereranno i 0,11 mm. Le temperature si attesteranno intorno ai 21°C, con un aumento della copertura nuvolosa al 95%. La probabilità di pioggia aumenterà nuovamente, rendendo necessario un ombrello per chi avrà programmi all’aperto.

In conclusione, le previsioni meteo per Roma nei prossimi giorni indicano un miglioramento temporaneo, con un clima più stabile e temperature in lieve aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo, poiché la variabilità atmosferica potrebbe portare a sorprese, specialmente nel fine settimana.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 25 Settembre a Roma

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +19.4° perc. +19.2° prob. 14 % 8.7 ESE max 17.7 Scirocco 67 % 1015 hPa 3 pioggia leggera +18.5° perc. +18.4° 0.49 mm 8.3 SE max 18.5 Scirocco 74 % 1015 hPa 6 cielo coperto +19.1° perc. +19.1° prob. 76 % 12 ESE max 32.8 Scirocco 79 % 1015 hPa 9 nubi sparse +23.5° perc. +23.5° prob. 68 % 20.4 SSE max 25.5 Scirocco 61 % 1016 hPa 12 pioggia leggera +25.9° perc. +25.8° 0.28 mm 18.4 S max 21 Ostro 50 % 1015 hPa 15 cielo sereno +25° perc. +24.9° prob. 33 % 15.4 SSO max 17.4 Libeccio 52 % 1015 hPa 18 nubi sparse +21.8° perc. +21.9° prob. 42 % 9.8 SSE max 21.2 Scirocco 68 % 1016 hPa 21 nubi sparse +20.6° perc. +20.6° prob. 31 % 7.9 SE max 16.9 Scirocco 73 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 18:57

