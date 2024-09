Previsioni Meteo Roma: tutti i dettagli per il weekend 20 – 22 Settembre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 20 Settembre, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 5% e temperature intorno ai 17,2°C. Durante la mattina, si registrerà un aumento della temperatura fino a 23,9°C, mantenendo condizioni di bel tempo. Nel pomeriggio, il clima rimarrà gradevole, con temperature che toccheranno i 26°C. Sabato, il cielo si schiarirà, raggiungendo i 25,3°C entro le 10:00. Domenica, invece, si prevede un aumento della copertura nuvolosa, con temperature che arriveranno a 26,4°C nel pomeriggio, mantenendo comunque condizioni piacevoli.

Venerdì 20 Settembre

Nella notte di Venerdì 20 Settembre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa del 5%. Le temperature si attesteranno intorno ai 17,2°C, con una temperatura percepita di 17°C. La velocità del vento sarà di 7,4 km/h proveniente da Nord-Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 10,9 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, attorno al 4%, mentre l’umidità si manterrà al 79%.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno. Alle 08:00, la temperatura salirà a 20,3°C, con una leggera brezza di 8,3 km/h. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, raggiungendo il 8%. L’umidità scenderà al 61%, rendendo l’aria più piacevole. A partire dalle 10:00, la temperatura raggiungerà i 23,9°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Nel pomeriggio, il clima si manterrà sereno. Alle 13:00, la temperatura toccherà i 26°C, con una leggera brezza di 7,4 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attorno al 10%, e l’umidità si attesterà al 40%. Le temperature inizieranno a scendere leggermente, ma il clima rimarrà gradevole fino alle 17:00, quando si registrerà una temperatura di 22,2°C.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà con nubi sparse. Alle 19:00, la temperatura sarà di 20,7°C, con una copertura nuvolosa del 31%. La velocità del vento diminuirà a 5,5 km/h, e l’umidità aumenterà fino al 64%. La temperatura continuerà a scendere, raggiungendo i 19,4°C alle 23:00.

Sabato 21 Settembre

La notte di Sabato 21 Settembre inizierà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 29%. La temperatura si attesterà intorno ai 19°C, con una temperatura percepita di 18,8°C. La velocità del vento sarà di 7,5 km/h proveniente da Nord-Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 10,8 km/h. L’umidità si manterrà al 71%, rendendo l’aria leggermente umida.

Durante la mattina, il cielo si schiarirà e diventerà sereno. Alle 08:00, la temperatura salirà a 22,2°C, con una leggera brezza di 3,7 km/h. La copertura nuvolosa scenderà al 1%, mentre l’umidità si attesterà al 58%. A partire dalle 10:00, la temperatura raggiungerà i 25,3°C, mantenendo condizioni di bel tempo.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà prevalentemente sereno con qualche nube sparsa. Alle 13:00, la temperatura toccherà i 26,6°C, con una leggera brezza di 13,6 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, attorno al 7%, e l’umidità si manterrà al 44%. Le temperature inizieranno a scendere leggermente, ma il clima rimarrà gradevole fino alle 17:00, quando si registrerà una temperatura di 22,4°C.

Nella sera, il cielo si presenterà con nubi sparse. Alle 19:00, la temperatura sarà di 21,2°C, con una copertura nuvolosa del 11%. La velocità del vento diminuirà a 1,3 km/h, e l’umidità aumenterà fino al 69%. La temperatura continuerà a scendere, raggiungendo i 19,9°C alle 23:00.

Domenica 22 Settembre

La notte di Domenica 22 Settembre inizierà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 76%. La temperatura si attesterà intorno ai 19,6°C, con una temperatura percepita di 19,6°C. La velocità del vento sarà di 5,5 km/h proveniente da Nord, con raffiche che raggiungeranno i 7,1 km/h. L’umidità si manterrà al 73%, rendendo l’aria umida.

Durante la mattina, il cielo si presenterà coperto. Alle 08:00, la temperatura salirà a 22,1°C, con una leggera brezza di 3,5 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà alta, attorno al 100%, mentre l’umidità si attesterà al 61%. A partire dalle 10:00, la temperatura raggiungerà i 24,9°C, mantenendo condizioni di cielo coperto.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a rimanere coperto. Alle 13:00, la temperatura toccherà i 26,4°C, con una leggera brezza di 11,9 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà attorno al 7%, e l’umidità si manterrà al 45%. Le temperature inizieranno a scendere leggermente, ma il clima rimarrà gradevole fino alle 17:00, quando si registrerà una temperatura di 22,1°C.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà con nubi sparse. Alle 19:00, la temperatura sarà di 21°C, con una copertura nuvolosa del 10%. La velocità del vento diminuirà a 2,3 km/h, e l’umidità aumenterà fino al 71%. La temperatura continuerà a scendere, raggiungendo i 19,4°C alle 23:00.

In conclusione, il fine settimana a Roma si preannuncia con condizioni meteo variabili. Venerdì e Sabato offriranno giornate prevalentemente serene e soleggiate, ideali per attività all’aperto. Domenica, invece, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con temperature comunque gradevoli. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per godere delle bellezze della città.

