Previsioni Meteo Romano di Lombardia: tutti i dettagli per domani lunedì 16 settembre

Nella giornata di Lunedì 16 Settembre, Romano di Lombardia si troverà ad affrontare un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata con cielo sereno, che si trasformerà in una copertura nuvolosa nel corso della mattinata. Le temperature percepite varieranno, con valori minimi di circa 12,8°C e massimi che raggiungeranno i 20,4°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà generalmente leggera, con raffiche che non supereranno i 6,3 km/h.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 12,8°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con solo il 2% di nuvole. La situazione cambierà progressivamente nelle ore successive, con l’arrivo di nubi sparse che aumenteranno fino a coprire il 75% del cielo entro le prime ore del mattino.

Nella mattina, le temperature inizieranno a salire, raggiungendo circa 14,1°C alle 07:00. La copertura nuvolosa si manterrà tra il 36% e il 71%, con un cielo che si presenterà nuvoloso ma senza precipitazioni. La brezza leggera accompagnerà la giornata, rendendo l’aria fresca e gradevole.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà completamente coperto, con una copertura nuvolosa che toccherà il 100%. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 20,4°C, mentre l’umidità si manterrà attorno al 40%. Non si prevedono precipitazioni, ma l’atmosfera potrebbe risultare umida e pesante a causa della presenza costante delle nuvole.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, attestandosi intorno ai 15,1°C. Il cielo rimarrà coperto, e l’umidità aumenterà ulteriormente, raggiungendo il 58%. Anche in questo frangente, non si prevedono piogge, ma il clima potrebbe risultare fresco e umido.

In conclusione, le previsioni del tempo per Romano di Lombardia indicano una giornata caratterizzata da un cielo nuvoloso e temperature moderate. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibilità di un leggero miglioramento verso il fine settimana. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le nuvole potrebbero persistere ancora per qualche giorno.

Tutti i dati meteo di Lunedì 16 Settembre a Romano di Lombardia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +12.8° perc. +11.8° Assenti 6.3 NNE max 6.3 Grecale 62 % 1015 hPa 3 nubi sparse +11.7° perc. +10.1° Assenti 5 N max 4.6 Tramontana 46 % 1014 hPa 6 nubi sparse +11.9° perc. +10.5° Assenti 4.2 NNE max 4.3 Grecale 52 % 1014 hPa 9 nubi sparse +17.5° perc. +16.5° Assenti 2.7 SSO max 1.9 Libeccio 45 % 1015 hPa 12 nubi sparse +20.2° perc. +19.3° Assenti 3.8 S max 3.4 Ostro 40 % 1013 hPa 15 cielo coperto +20.2° perc. +19.4° Assenti 4.2 S max 3 Ostro 42 % 1012 hPa 18 nubi sparse +15.6° perc. +14.7° Assenti 1.2 ONO max 1.7 Maestrale 56 % 1012 hPa 21 cielo coperto +15.1° perc. +14.2° Assenti 4.5 N max 4.8 Tramontana 58 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 19:24

