Previsioni Meteo Romano di Lombardia: tutti i dettagli per domani martedì 17 settembre

Martedì 17 Settembre a Romano di Lombardia si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con un predominio di nuvolosità e occasionali piogge leggere. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata con cielo coperto e temperature che si attesteranno intorno ai 12,9°C durante la notte. Con l’avanzare della mattina, le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo un massimo di circa 17,3°C nel pomeriggio, mentre la copertura nuvolosa rimarrà significativa.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse, ma si trasformerà in un cielo coperto con l’arrivo delle prime ore del giorno. Le temperature si manterranno tra 12°C e 14,1°C, con una leggera pioggia che si farà sentire intorno alle 05:00. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 8,6 km/h e 12 km/h, proveniente principalmente da direzioni orientali.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto e si registreranno piogge leggere, con accumuli che non supereranno i 0,19 mm. Le temperature percepite si attesteranno attorno ai 12,5°C, mentre l’umidità sarà piuttosto alta, intorno al 82%. Il vento continuerà a soffiare con intensità moderata, aumentando leggermente fino a 19,1 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo subiranno una leggera variazione, con un parziale miglioramento. Il cielo passerà da coperto a nubi sparse, con temperature che raggiungeranno il picco di 17,3°C. Tuttavia, non si escludono brevi rovesci di pioggia, con probabilità di precipitazioni attorno al 46%. L’umidità si manterrà attorno al 62%, mentre il vento si attenuerà, mantenendosi sotto i 8 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 12°C. Il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso, con una leggera brezza che accompagnerà la notte. Le condizioni di umidità si stabilizzeranno attorno al 76%, mentre la pressione atmosferica si attesterà intorno ai 1020 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Romano di Lombardia indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con una diminuzione della nuvolosità e temperature in aumento. Mercoledì e giovedì si prevede un cielo più sereno, con temperature che potrebbero superare i 20°C. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 17 Settembre a Romano di Lombardia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +12.9° perc. +12° Assenti 8.6 NE max 11.4 Grecale 68 % 1013 hPa 3 cielo coperto +14.1° perc. +13.2° Assenti 11.4 ENE max 30.6 Grecale 63 % 1015 hPa 6 cielo coperto +12.8° perc. +12.3° prob. 16 % 15.1 ESE max 34.5 Scirocco 82 % 1017 hPa 9 pioggia leggera +13.2° perc. +12.7° 0.12 mm 15.7 ESE max 34.4 Scirocco 82 % 1019 hPa 12 cielo coperto +16.1° perc. +15.6° prob. 71 % 8.2 N max 9.6 Tramontana 69 % 1019 hPa 15 cielo coperto +17.1° perc. +16.5° prob. 46 % 7.7 ONO max 5.8 Maestrale 62 % 1018 hPa 18 nubi sparse +13.9° perc. +13.3° prob. 38 % 6.3 ONO max 6.7 Maestrale 73 % 1020 hPa 21 nubi sparse +12.4° perc. +11.7° Assenti 5.7 N max 5.7 Tramontana 76 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 19:22

