Previsioni Meteo Rosignano Marittimo: il bollettino per domani sabato 28 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Sabato 28 Settembre a Rosignano Marittimo si presenteranno prevalentemente serene, con temperature che varieranno durante la giornata. I dati indicano un inizio di giornata caratterizzato da un cielo coperto, che si trasformerà in un cielo sereno nel corso della mattina. Le temperature percepite si manterranno attorno ai 19°C durante la notte e scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 15,8°C in serata. La velocità del vento sarà un fattore rilevante, con raffiche che potranno raggiungere i 54,2 km/h.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno caratterizzate da un cielo coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 19,4°C. La copertura nuvolosa sarà alta, con un valore del 98%. La velocità del vento sarà sostenuta, con punte di 34,6 km/h provenienti da Ovest-Sud Ovest. L’umidità si manterrà attorno al 71%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1010 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà e si presenterà sereno. Le temperature si attesteranno tra i 17,6°C e i 18,7°C, con una leggera diminuzione rispetto alla notte. La velocità del vento continuerà a essere elevata, con valori che raggiungeranno i 45,5 km/h. L’umidità scenderà leggermente, mantenendosi intorno al 60-63%. La pressione atmosferica salirà a 1012 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 17,7°C. La velocità del vento diminuirà leggermente, ma rimarrà comunque sostenuta, con valori che si attesteranno tra i 29,6 km/h e i 37,5 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 63-64%, mentre la pressione atmosferica continuerà a salire, raggiungendo i 1014 hPa.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 15,8°C. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa molto bassa. La velocità del vento si ridurrà ulteriormente, con valori che scenderanno fino a 7,3 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 77%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1016 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Rosignano Marittimo indicano una giornata prevalentemente serena, con temperature in calo e un vento sostenuto. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con un possibile aumento della nuvolosità e una leggera variazione delle temperature. Gli amanti del sole e delle attività all’aperto potranno approfittare di questa giornata favorevole, mentre è consigliabile prestare attenzione alla forza del vento, che potrebbe risultare fastidiosa in alcune situazioni.

Tutti i dati meteo di Sabato 28 Settembre a Rosignano Marittimo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +18.7° perc. +18.6° Assenti 35.9 OSO max 54.2 Libeccio 74 % 1010 hPa 4 poche nuvole +18.1° perc. +17.7° Assenti 43.1 OSO max 60.2 Libeccio 65 % 1009 hPa 7 cielo sereno +17.9° perc. +17.4° prob. 14 % 42.7 OSO max 56.6 Libeccio 62 % 1011 hPa 10 cielo sereno +18.6° perc. +18.1° prob. 8 % 45.5 O max 53.6 Ponente 60 % 1012 hPa 13 cielo sereno +18.6° perc. +18.1° Assenti 41.5 O max 47.6 Ponente 60 % 1012 hPa 16 cielo sereno +17.8° perc. +17.4° Assenti 32.9 O max 38.4 Ponente 64 % 1013 hPa 19 cielo sereno +17.8° perc. +17.3° Assenti 22.4 OSO max 33 Libeccio 66 % 1015 hPa 22 cielo sereno +16.4° perc. +16° Assenti 9.7 O max 13.7 Ponente 74 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:15 e tramonta alle ore 18:59

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.