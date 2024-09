Previsioni Meteo Rosignano Marittimo: il bollettino per il weekend 20 – 22 Settembre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 20 Settembre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa dell’85% e una temperatura di 15,6°C. Il vento soffierà da Nord Est a 14,4 km/h, con raffiche fino a 26,8 km/h. Durante la mattina, il cielo si schiarirà, portando nubi sparse e una temperatura di 15,5°C. Nel pomeriggio, si raggiungeranno 22,8°C con una bassa probabilità di pioggia. La sera, il cielo si coprirà nuovamente, con una temperatura di 19,4°C. Sabato, il cielo sarà sereno al mattino, ma si coprirà nel pomeriggio, mantenendo condizioni stabili. Domenica, si prevedono nubi sparse e temperature intorno ai 22,4°C.

Venerdì 20 Settembre

Nella notte di Venerdì 20 Settembre, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 85%. La temperatura si attesterà intorno ai 15,6°C, mentre la temperatura percepita sarà leggermente più bassa, a 15,2°C. La velocità del vento sarà di 14,4 km/h proveniente da Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 26,8 km/h, creando una brezza vivace. Non si prevedono precipitazioni, con un’umidità del 79% e una pressione atmosferica di 1016 hPa.

Proseguendo nella mattina, il cielo si schiarirà leggermente, passando a nubi sparse con una copertura nuvolosa del 61%. La temperatura salirà a 15,5°C, con una percezione di 15,2°C. Il vento continuerà a soffiare da Nord Est a 13,9 km/h, con raffiche fino a 23,9 km/h. Anche in questa fascia oraria non si registreranno precipitazioni, mentre l’umidità aumenterà leggermente al 80%.

Nel pomeriggio, il tempo rimarrà stabile con nubi sparse e una temperatura che raggiungerà i 22,8°C, percepita come 22,6°C. La velocità del vento si attesterà attorno ai 23,7 km/h, sempre da Nord Est, con raffiche che potranno arrivare a 27,5 km/h. La probabilità di pioggia sarà bassa, attorno all’8%, e l’umidità si manterrà al 55%.

Infine, nella sera, il cielo si coprirà nuovamente, con una copertura nuvolosa del 99%. La temperatura scenderà a 19,4°C, percepita come 19,1°C. Il vento si farà sentire con una velocità di 20,7 km/h e raffiche fino a 36,3 km/h, mantenendo una brezza tesa. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni, mentre l’umidità salirà al 66%.

Sabato 21 Settembre

La notte di Sabato 21 Settembre inizierà con nubi sparse e una temperatura di 16,4°C, percepita come 16,2°C. La velocità del vento sarà di 13,4 km/h da Est-Nord Est, con raffiche che potranno raggiungere i 28,1 km/h. Non si registreranno precipitazioni, con un’umidità del 79% e una pressione atmosferica di 1019 hPa.

Durante la mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, presentandosi sereno con una copertura nuvolosa del 0%. La temperatura salirà a 17,7°C, percepita come 17,4°C. Il vento sarà più leggero, con una velocità di 13,2 km/h e raffiche fino a 25,5 km/h. Anche in questa fascia oraria non si prevedono precipitazioni, mentre l’umidità scenderà al 72%.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà coperto, con una copertura nuvolosa del 90%. La temperatura si attesterà intorno ai 22,9°C, percepita come 22,6°C. La velocità del vento sarà di 5,3 km/h, con una bava di vento che non influenzerà significativamente le condizioni. Non si registreranno precipitazioni, mentre l’umidità aumenterà al 53%.

Nella sera, il cielo rimarrà coperto con una temperatura di 18,5°C, percepita come 18,2°C. Il vento sarà molto leggero, con una velocità di 3,4 km/h e raffiche fino a 3,4 km/h. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni, mentre l’umidità salirà al 71%.

Domenica 22 Settembre

La notte di Domenica 22 Settembre si presenterà con nubi sparse e una temperatura di 17°C, percepita come 16,8°C. La velocità del vento sarà di 5,2 km/h da Est, con raffiche fino a 5 km/h. Non si registreranno precipitazioni, con un’umidità del 77% e una pressione atmosferica di 1020 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno con una temperatura che salirà a 18,4°C, percepita come 18,1°C. La velocità del vento sarà di 5,8 km/h, mantenendo una bava di vento leggera. Anche in questa fascia oraria non si prevedono precipitazioni, mentre l’umidità scenderà al 71%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con nubi sparse e una temperatura di 22,4°C, percepita come 22,3°C. La velocità del vento aumenterà a 12,2 km/h, mantenendo una brezza leggera. Non si registreranno precipitazioni, mentre l’umidità si attesterà al 60%.

Infine, nella sera, il cielo sarà coperto con una temperatura di 18,6°C, percepita come 18,6°C. La velocità del vento sarà di 6,4 km/h e non si prevedono precipitazioni, con un’umidità che salirà all’80%.

In conclusione, il fine settimana si presenterà con condizioni meteo variabili, ma nel complesso favorevoli per attività all’aperto, specialmente durante le ore diurne. Si consiglia di approfittare delle ore di sole, in particolare durante la mattina di Sabato, prima che le nuvole prendano il sopravvento nel pomeriggio e nella sera.

