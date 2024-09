Previsioni Meteo Rosignano Marittimo: tutti i dettagli per domani giovedì 12 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 12 Settembre a Rosignano Marittimo indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica. La presenza di nuvolosità intensa e piogge intermittenti sarà il tema principale, con temperature che si manterranno su valori relativamente miti. I venti, prevalentemente da ovest-sudovest, si presenteranno forti, contribuendo a un aumento della sensazione di freschezza.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia leggera e una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 19,5°C, con una leggera diminuzione prevista nelle ore successive. La velocità del vento sarà sostenuta, raggiungendo i 10,4 km/h e aumentando gradualmente fino a 34,7 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’84%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1006 hPa.

Nella mattina, il meteo continuerà a mostrare cielo coperto con assenza di precipitazioni significative. Le temperature si manterranno stabili, oscillando tra i 20,9°C e i 21,8°C. I venti, sempre da ovest-sudovest, si intensificheranno, con raffiche che potranno raggiungere i 57 km/h. L’umidità si ridurrà leggermente, ma rimarrà comunque elevata, attorno al 55%.

Nel pomeriggio, la situazione meteo non subirà sostanziali variazioni. Il cielo rimarrà coperto e le temperature scenderanno leggermente, con valori che toccheranno i 20,4°C. I venti continueranno a soffiare con intensità, con velocità che si attesteranno attorno ai 43,8 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, ma non si escludono brevi rovesci di pioggia leggera.

La sera porterà un cambiamento, con l’arrivo di piogge leggere che si intensificheranno nel corso della notte. Le temperature scenderanno ulteriormente, raggiungendo i 17°C. I venti si manterranno freschi, con velocità che varieranno tra i 32 km/h e i 49,7 km/h. L’umidità aumenterà, portandosi attorno al 70%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Rosignano Marittimo nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni instabili, con possibilità di piogge e temperature che si manterranno su valori miti. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo, soprattutto per chi ha in programma attività all’aperto. Domani e dopodomani, le condizioni potrebbero migliorare, ma è sempre opportuno rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 12 Settembre a Rosignano Marittimo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +19.6° perc. +19.8° 0.21 mm 11.1 SSE max 16.8 Scirocco 82 % 1006 hPa 4 cielo coperto +21.1° perc. +21.1° prob. 59 % 37.7 OSO max 53.6 Libeccio 71 % 1005 hPa 7 cielo coperto +21° perc. +20.9° prob. 49 % 42.5 SO max 56.2 Libeccio 69 % 1005 hPa 10 cielo coperto +21.8° perc. +21.5° prob. 49 % 45.6 OSO max 53.6 Libeccio 57 % 1005 hPa 13 cielo coperto +20.7° perc. +20.3° prob. 3 % 48.3 OSO max 62.8 Libeccio 56 % 1004 hPa 16 cielo coperto +19.8° perc. +19.4° prob. 8 % 45.6 OSO max 59.4 Libeccio 62 % 1005 hPa 19 pioggia leggera +18.4° perc. +18.2° 0.34 mm 38.6 O max 45.3 Ponente 73 % 1005 hPa 22 pioggia moderata +17° perc. +16.5° 2.62 mm 35.6 OSO max 49.7 Libeccio 66 % 1003 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 19:28

