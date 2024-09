Previsioni Meteo Rosignano Marittimo: tutti i dettagli per domani giovedì 26 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 26 Settembre a Rosignano Marittimo indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 16,7°C. La mattina porterà un miglioramento, con nubi sparse e un aumento della temperatura fino a raggiungere i 22,8°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà ulteriormente, garantendo condizioni di sole e temperature che toccheranno i 23°C. La sera si prevede tranquilla, con poche nuvole e una temperatura che scenderà a circa 19,8°C.

Durante la notte, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si manterranno attorno ai 16,7°C, con una leggera brezza proveniente da Est-Sud Est a 6,2 km/h. L’umidità sarà alta, intorno all’86%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1014 hPa.

Nella mattina, il cielo inizierà a schiarirsi, passando da nubi fitte a nubi sparse. Le temperature saliranno progressivamente, partendo da 17,7°C alle 06:00 fino a raggiungere i 22,8°C alle 11:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 24,8 km/h da Sud, con raffiche che potranno arrivare fino a 28,3 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 70%.

Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno, con una temperatura massima di 23°C alle 12:00. Le condizioni di vento rimarranno sostenute, con velocità che toccheranno i 28,7 km/h. L’umidità scenderà ulteriormente, attestandosi intorno al 71%. Non si prevedono precipitazioni, con una probabilità di pioggia che rimarrà sotto il 10%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 19,8°C. Il cielo si presenterà con poche nuvole e il vento continuerà a soffiare da Sud-Sud Est a una velocità di circa 19 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 80%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Rosignano Marittimo mostrano un trend di stabilità climatica, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e condizioni di cielo prevalentemente sereno. Si prevede che il bel tempo continui anche nei giorni successivi, rendendo questo periodo particolarmente favorevole per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 26 Settembre a Rosignano Marittimo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +16.7° perc. +16.6° prob. 11 % 6.2 ESE max 6.6 Scirocco 86 % 1014 hPa 4 cielo coperto +16.8° perc. +16.9° prob. 6 % 7.2 ESE max 10 Scirocco 89 % 1013 hPa 7 cielo coperto +19.1° perc. +19.3° prob. 12 % 11.8 SE max 26 Scirocco 85 % 1013 hPa 10 nubi sparse +22.5° perc. +22.7° prob. 24 % 22.5 S max 27.6 Ostro 71 % 1013 hPa 13 cielo sereno +22.6° perc. +22.8° prob. 21 % 28.7 S max 32.6 Ostro 71 % 1012 hPa 16 cielo sereno +21.5° perc. +21.6° prob. 10 % 23.5 S max 38 Ostro 72 % 1011 hPa 19 nubi sparse +20.6° perc. +20.6° prob. 8 % 19.4 SSE max 38.6 Scirocco 76 % 1011 hPa 22 poche nuvole +19.9° perc. +20.1° prob. 5 % 20.6 SSE max 35.6 Scirocco 81 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 19:03

