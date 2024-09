Previsioni Meteo Rosignano Marittimo: tutti i dettagli per domani lunedì 9 settembre

MeteoWeb

Lunedì 9 Settembre a Rosignano Marittimo si prevedono condizioni meteo variabili con precipitazioni e nubi sparse alternate a schiarite. Le temperature si manterranno piuttosto stabili durante la giornata, con valori compresi tra i +20,2°C e i +23,9°C. Il vento soffierà principalmente da Ovest – Sud Ovest con intensità variabile.

Nelle prime ore del mattino, a partire dalle 00:00, è attesa pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 100% e una temperatura di +20,2°C. La situazione tenderà a peggiorare con pioggia moderata nelle ore seguenti, con venti che potrebbero raggiungere i 46km/h.

Durante la mattina, a partire dalle 06:00, le precipitazioni si attenueranno, lasciando spazio a nubi sparse con una probabilità del 58% e una temperatura di +22,8°C. Il vento continuerà a soffiare con una certa intensità da Ovest – Sud Ovest.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, le condizioni meteo miglioreranno ulteriormente con nubi sparse e una probabilità del 28%. Le temperature si manterranno intorno ai +23,1°C con venti che potrebbero raggiungere i 39,1km/h.

In serata, a partire dalle 19:00, il cielo si presenterà con poche nuvole e una copertura nuvolosa del 15%, con temperature intorno ai +21,7°C. Il vento soffierà da Ovest con una velocità di 21,2km/h.

In conclusione, per i prossimi giorni a Rosignano Marittimo si prevedono condizioni meteo variabili con possibili schiarite e precipitazioni alternate. Le temperature si manterranno su valori simili, con venti che potrebbero aumentare leggermente di intensità. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni del tempo aggiornate per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 9 Settembre a Rosignano Marittimo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia moderata +20.6° perc. +21.1° 1.65 mm 13.5 OSO max 22.5 Libeccio 89 % 1006 hPa 4 pioggia leggera +21.7° perc. +22° 0.39 mm 31.4 O max 43.5 Ponente 79 % 1005 hPa 7 pioggia leggera +22.3° perc. +22.5° 0.24 mm 31.9 OSO max 43.7 Libeccio 74 % 1005 hPa 10 nubi sparse +23.8° perc. +23.9° prob. 53 % 29 SO max 38.1 Libeccio 63 % 1004 hPa 13 nubi sparse +23.1° perc. +23.1° prob. 28 % 34.2 OSO max 39.1 Libeccio 65 % 1004 hPa 16 nubi sparse +22.6° perc. +22.6° prob. 16 % 28 O max 33.3 Ponente 65 % 1004 hPa 19 poche nuvole +21.7° perc. +21.8° Assenti 16.8 O max 21.2 Ponente 71 % 1005 hPa 22 poche nuvole +20.7° perc. +20.8° Assenti 7.6 O max 13.6 Ponente 75 % 1006 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 19:34

