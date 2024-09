Previsioni Meteo Rosolini: il bollettino per domani mercoledì 11 settembre

MeteoWeb

Mercoledì 11 Settembre a Rosolini si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutto il giorno. Le previsioni meteo indicano una leggera diminuzione delle temperature nel pomeriggio, ma senza particolari variazioni significative. I venti saranno moderati, contribuendo a rendere l’atmosfera piacevole.

Durante la notte, il cielo si presenterà completamente sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 23,2°C. La temperatura percepita sarà leggermente superiore, a 23,3°C, grazie a una brezza leggera proveniente da Nord Ovest. L’umidità si manterrà attorno al 66%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1009 hPa.

Nella mattina, il sole continuerà a splendere, portando le temperature a salire fino a 27,8°C alle 11:00. Anche in questa fascia oraria, il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che soffierà da Ovest-Sud Ovest. L’umidità scenderà al 49%, rendendo l’aria più secca e confortevole. La pressione atmosferica si manterrà stabile, favorendo un clima sereno.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare leggermente, raggiungendo un massimo di 27,6°C alle 13:00. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 6%. I venti si intensificheranno, raggiungendo velocità di 20,4 km/h, rendendo l’atmosfera vivace e fresca. L’umidità aumenterà leggermente, attestandosi attorno al 55%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 23,4°C alle 21:00. Anche in questo caso, il cielo sarà sereno, e i venti continueranno a soffiare da Ovest-Nord Ovest con intensità moderata. L’umidità si manterrà intorno al 68%, mentre la pressione atmosferica continuerà a stabilizzarsi.

In conclusione, le previsioni del tempo per Rosolini indicano una giornata di meteo favorevole, con temperature gradevoli e cieli sereni. Nei prossimi giorni, si prevede una leggera oscillazione delle temperature, ma senza eventi meteorologici significativi. Gli amanti del sole e delle temperature miti troveranno in questo periodo un’ottima occasione per godere delle belle giornate all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 11 Settembre a Rosolini

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +22.8° perc. +22.9° Assenti 7.6 NO max 8.6 Maestrale 67 % 1009 hPa 4 cielo sereno +22.1° perc. +22.2° Assenti 8.6 ONO max 9.7 Maestrale 72 % 1009 hPa 7 cielo sereno +24.3° perc. +24.4° Assenti 8.8 ONO max 10.1 Maestrale 63 % 1010 hPa 10 cielo sereno +27.4° perc. +27.9° Assenti 13.4 OSO max 12.9 Libeccio 51 % 1010 hPa 13 cielo sereno +27.6° perc. +28.3° Assenti 16.1 OSO max 18.8 Libeccio 53 % 1009 hPa 16 cielo sereno +26.2° perc. +26.2° Assenti 20.4 O max 19.3 Ponente 58 % 1010 hPa 19 cielo sereno +23.9° perc. +24.2° Assenti 19.9 ONO max 24.7 Maestrale 69 % 1011 hPa 22 cielo sereno +23.1° perc. +23.2° Assenti 18.1 ONO max 24.4 Maestrale 68 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:41 e tramonta alle ore 19:09

