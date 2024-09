Previsioni Meteo Rosolini: il bollettino per domani venerdì 13 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 13 Settembre a Rosolini indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, le temperature si manterranno attorno ai 22°C, con una leggera diminuzione nelle ore successive. La presenza di vento fresco, proveniente prevalentemente da Ovest, accompagnerà la notte e la mattina, contribuendo a mantenere l’aria fresca e asciutta.

Nella mattina, il meteo si presenterà con poche nuvole e temperature che saliranno fino a 24°C. La velocità del vento continuerà a essere sostenuta, raggiungendo punte di 31,5 km/h. Le condizioni di umidità si manterranno intorno al 68%, rendendo l’aria leggermente fresca ma comunque piacevole.

Nel pomeriggio, il cielo sereno dominerà la scena, con temperature che raggiungeranno un massimo di 26,6°C. La ventilazione rimarrà attiva, con raffiche che potrebbero toccare i 44,1 km/h. L’umidità si ridurrà ulteriormente, portandosi al 48%, il che contribuirà a una sensazione di maggiore freschezza.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 21°C. Anche in questo frangente, il cielo sereno continuerà a essere la caratteristica principale del meteo. La velocità del vento si manterrà su livelli moderati, attorno ai 25 km/h, rendendo la serata particolarmente gradevole per attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Rosolini nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori simili e condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso. Questo scenario favorirà un clima piacevole, ideale per godere delle ultime giornate estive. Si consiglia di approfittare di queste condizioni favorevoli, poiché nei giorni successivi si potrebbero registrare lievi variazioni, ma senza particolari eventi meteorologici significativi.

Tutti i dati meteo di Venerdì 13 Settembre a Rosolini

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +22.6° perc. +22.8° Assenti 24.4 O max 40.8 Ponente 72 % 1012 hPa 3 cielo sereno +22° perc. +22.3° Assenti 24.1 ONO max 44.4 Maestrale 78 % 1011 hPa 6 poche nuvole +23.4° perc. +23.6° Assenti 28.5 O max 46.3 Ponente 73 % 1012 hPa 9 nubi sparse +26.1° perc. +26.1° prob. 14 % 36.3 O max 47.7 Ponente 59 % 1013 hPa 12 poche nuvole +26.7° perc. +27.1° prob. 10 % 36.3 O max 44.7 Ponente 49 % 1013 hPa 15 cielo sereno +25.8° perc. +25.8° Assenti 36.5 O max 43.6 Ponente 50 % 1012 hPa 18 cielo sereno +22.9° perc. +22.8° Assenti 32.7 ONO max 44.9 Maestrale 57 % 1013 hPa 21 cielo sereno +21.8° perc. +21.4° Assenti 25.7 ONO max 37.7 Maestrale 55 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 19:06

