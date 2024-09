Previsioni Meteo Rosolini: il bollettino per domani venerdì 27 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 27 Settembre a Rosolini indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 22°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest. La mattina porterà un aumento delle temperature, che raggiungeranno i 25,9°C entro le 08:00, mantenendo una bassa copertura nuvolosa. Nel pomeriggio, si prevede un picco di temperatura di 28,6°C alle 12:00, con venti moderati e condizioni di assoluta stabilità atmosferica. La sera si presenterà con temperature in calo, ma sempre sopra i 24°C, garantendo un clima piacevole per le attività all’aperto.

Durante la notte, a partire da mezzanotte, Rosolini godrà di un cielo sereno con temperature che si manterranno attorno ai 22°C. La velocità del vento varierà tra i 9,3 km/h e i 11,9 km/h, con direzione prevalentemente da Ovest. L’umidità si manterrà alta, oscillando tra l’80% e l’84%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1015 hPa.

Nella mattina, il sole sorgerà e le temperature inizieranno a salire rapidamente. Alle 09:00, si registrerà una temperatura di 27,1°C, con una leggera brezza vivace che accompagnerà la giornata. La copertura nuvolosa rimarrà assente, favorendo un’esperienza di sole pieno. L’umidità scenderà progressivamente, raggiungendo il 57% entro le 09:00.

Il pomeriggio si prevede caldo, con temperature che toccheranno i 28,6°C alle 13:00. I venti continueranno a soffiare da Ovest-Sud Ovest, mantenendo una velocità di circa 22 km/h. Anche in questo intervallo orario, non si registreranno precipitazioni, e l’umidità si manterrà tra il 52% e il 56%.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, ma rimarranno comunque piacevoli, con valori attorno ai 24°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera gradevole per le attività serali. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, e non si prevede alcuna precipitazione.

In conclusione, le previsioni del tempo per Rosolini nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni di bel tempo, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Questo clima favorevole permetterà di godere di attività all’aperto, sia durante il fine settimana che nei giorni successivi. È consigliabile approfittare di queste giornate di sole, poiché le temperature potrebbero subire un abbassamento nei giorni successivi.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +22.1° perc. +22.5° Assenti 10.8 O max 14.5 Ponente 80 % 1015 hPa 4 cielo sereno +21.7° perc. +22.1° Assenti 11.7 O max 16.1 Ponente 83 % 1015 hPa 7 cielo sereno +24.4° perc. +24.7° Assenti 13.9 O max 23.7 Ponente 69 % 1015 hPa 10 cielo sereno +27.8° perc. +28.6° Assenti 19.4 OSO max 22.1 Libeccio 54 % 1015 hPa 13 cielo sereno +28.6° perc. +29.4° Assenti 22.5 OSO max 24.2 Libeccio 52 % 1013 hPa 16 cielo sereno +26.8° perc. +27.9° Assenti 18.7 OSO max 23.3 Libeccio 61 % 1013 hPa 19 cielo sereno +24.5° perc. +24.9° Assenti 10.6 ONO max 12.7 Maestrale 70 % 1014 hPa 22 cielo sereno +24.2° perc. +24.4° Assenti 6.7 O max 6.7 Ponente 66 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 18:45

