Previsioni Meteo Rossano: tutti i dettagli per domani giovedì 12 settembre

Le previsioni meteo per Giovedì 12 Settembre a Rossano indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà nel corso della giornata in condizioni di cielo coperto. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 28°C durante la mattina. Tuttavia, nel pomeriggio si assisterà a un abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 20°C in serata. La velocità del vento varierà, con raffiche che potranno raggiungere i 29 km/h.

Nella notte, Rossano si presenterà con un cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai 19°C. La copertura nuvolosa sarà assente e l’umidità si manterrà attorno al 62%. La brezza proveniente da Sud Ovest garantirà una piacevole frescura, con una velocità del vento di circa 11 km/h.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno, favorendo un rapido innalzamento delle temperature, che toccheranno i 28°C intorno alle 10:00. L’umidità scenderà ulteriormente, raggiungendo il 43%. La brezza si farà più leggera, con velocità che si attesteranno intorno ai 4 km/h.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica cambierà drasticamente. A partire dalle 13:00, il cielo si coprirà, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 85%. Le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi intorno ai 26°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 19 km/h, creando una sensazione di freschezza. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia molto bassa.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 20°C. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 97%. La brezza si intensificherà, con raffiche che potranno arrivare fino a 29 km/h. L’umidità aumenterà, portandosi al 75%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Rossano nei prossimi giorni mostrano un trend di temperature in calo, con un cielo che rimarrà prevalentemente nuvoloso. Si prevede che nei giorni successivi ci sarà una maggiore instabilità, con possibilità di piogge. Pertanto, è consigliabile prepararsi a condizioni meteorologiche variabili e mantenere un occhio attento alle previsioni meteo per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 12 Settembre a Rossano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +19.3° perc. +18.9° prob. 2 % 11.1 SO max 13.5 Libeccio 62 % 1011 hPa 3 cielo sereno +18.7° perc. +18.2° Assenti 11.9 SO max 14.3 Libeccio 61 % 1010 hPa 6 cielo sereno +21.7° perc. +21.5° Assenti 10.2 SO max 15.5 Libeccio 58 % 1011 hPa 9 cielo sereno +27.4° perc. +27.3° Assenti 3.9 O max 17.1 Ponente 43 % 1010 hPa 12 cielo sereno +27.7° perc. +27.9° Assenti 4.1 S max 18.3 Ostro 47 % 1010 hPa 15 nubi sparse +26.6° perc. +26.6° prob. 1 % 7.2 OSO max 19 Libeccio 47 % 1009 hPa 18 nubi sparse +20.8° perc. +20.8° Assenti 16 SO max 23.2 Libeccio 70 % 1010 hPa 21 cielo coperto +19.8° perc. +19.8° Assenti 15.9 SO max 25.5 Libeccio 75 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:34 e tramonta alle ore 19:02

