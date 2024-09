Previsioni Meteo Rossano: tutti i dettagli per domani lunedì 2 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Rossano per Lunedì 2 Settembre prevedono una giornata caratterizzata da cielo coperto per gran parte della giornata. Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da nubi sparse con una copertura nuvolosa intorno al 30%, mentre a partire dalle prime ore del pomeriggio ci si aspetta un cielo completamente coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%.

Le temperature si manterranno abbastanza elevate durante la giornata, con valori che oscilleranno tra i +26°C e i +31°C. La temperatura percepita sarà in linea con i valori reali, garantendo una sensazione di calore costante. La velocità del vento sarà generalmente leggera, con raffiche che potranno raggiungere i 14,7km/h nelle ore centrali del giorno. La direzione del vento varierà da Ovest a Est nel corso della giornata.

Non sono previste precipitazioni significative durante la giornata, ad eccezione di una leggera pioggia verso le ore serali con una probabilità del 1%. L’umidità relativa si manterrà intorno al 30-40%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile intorno ai 1013hPa.

In base alla situazione meteo attesa per Lunedì 2 Settembre, si consiglia di prestare attenzione alla copertura nuvolosa che potrebbe influenzare le attività all’aperto. Le temperature elevate richiederanno un’adeguata idratazione e protezione solare. Permanete aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti repentini nelle condizioni meteo a Rossano nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Lunedì 2 Settembre a Rossano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +23.4° perc. +23.1° Assenti 6 OSO max 8.7 Libeccio 48 % 1013 hPa 3 poche nuvole +22.6° perc. +22.2° Assenti 8.1 SO max 9.1 Libeccio 50 % 1013 hPa 6 nubi sparse +26° perc. +26° Assenti 7.8 OSO max 10.3 Libeccio 44 % 1013 hPa 9 cielo coperto +30.8° perc. +29.7° Assenti 3.3 NNO max 7.5 Maestrale 31 % 1013 hPa 12 cielo coperto +31.7° perc. +30.7° Assenti 11.9 E max 14.7 Levante 32 % 1012 hPa 15 cielo coperto +29.7° perc. +29.4° Assenti 1.7 E max 13.1 Levante 41 % 1012 hPa 18 cielo coperto +25.3° perc. +25.3° Assenti 8.5 SO max 10.4 Libeccio 55 % 1013 hPa 21 cielo coperto +24.3° perc. +24.2° Assenti 9 OSO max 10.4 Libeccio 52 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:25 e tramonta alle ore 19:18

