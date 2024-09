Previsioni Meteo Rovigo: il bollettino per domani venerdì 27 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 27 Settembre a Rovigo indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, le condizioni saranno di nubi sparse, con una temperatura che si attesterà intorno ai 20,5°C. La velocità del vento varierà tra i 21 km/h e i 24,7 km/h, proveniente principalmente da sud-sud ovest. Con l’avanzare della giornata, si prevede un aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 100% nel pomeriggio.

Nella mattina, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con temperature che si aggireranno intorno ai 18,9°C al risveglio. La brezza sarà leggera, con una velocità del vento di circa 8,5 km/h. Con il passare delle ore, si assisterà a un incremento della temperatura, che toccherà i 26,3°C intorno a mezzogiorno. Tuttavia, la copertura nuvolosa rimarrà alta, con una probabilità di precipitazioni che si manterrà bassa.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 25,7°C. La brezza si farà più leggera, con velocità del vento che scenderà a circa 8,7 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità rimarrà piuttosto alta, attorno al 64%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 19,1°C. Il cielo rimarrà coperto, e la brezza continuerà a essere presente, con velocità che varierà tra i 6,5 km/h e i 9,5 km/h. Anche in questo frangente, non si prevedono piogge, ma l’umidità si manterrà su valori elevati.

In conclusione, le previsioni del tempo per Rovigo nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su livelli miti. Tuttavia, si prevede un aumento della copertura nuvolosa e una possibile diminuzione delle temperature nei giorni successivi. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo non favoriranno momenti di sereno nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Venerdì 27 Settembre a Rovigo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +21.3° perc. +21.4° prob. 8 % 23.9 SSO max 48.1 Libeccio 70 % 1005 hPa 4 nubi sparse +21° perc. +21.1° prob. 25 % 17.2 SO max 39.7 Libeccio 74 % 1005 hPa 7 cielo coperto +18.9° perc. +19.1° prob. 26 % 8.5 O max 19 Ponente 86 % 1007 hPa 10 nubi sparse +24° perc. +24.2° prob. 18 % 13.2 OSO max 21 Libeccio 66 % 1008 hPa 13 cielo coperto +26.9° perc. +27.4° prob. 3 % 13.7 SO max 23.2 Libeccio 52 % 1006 hPa 16 cielo coperto +24.4° perc. +24.5° prob. 2 % 7.7 SSO max 17.4 Libeccio 62 % 1006 hPa 19 cielo coperto +21.7° perc. +21.6° prob. 6 % 9.2 SSO max 14.1 Libeccio 64 % 1007 hPa 22 cielo coperto +19.8° perc. +19.5° Assenti 7.4 SO max 10.9 Libeccio 64 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 18:55

