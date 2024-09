Previsioni Meteo Rovigo: tutti i dettagli per domani domenica 15 settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Domenica 15 Settembre, Rovigo si troverà a vivere condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con temperature che si manterranno gradevoli durante tutto il giorno. Le previsioni meteo indicano un cielo che si presenterà inizialmente con nubi sparse nella notte, per poi aprirsi a un cielo sereno nel corso della mattina e del pomeriggio. Le temperature, che si attesteranno tra i 13,2°C e i 22,4°C, garantiranno un clima mite e piacevole, ideale per attività all’aperto.

Durante la notte, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse, con temperature che scenderanno fino a +11,1°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 5,9 km/h e i 9 km/h, proveniente principalmente da Ovest. L’umidità si manterrà attorno al 70%, creando un’atmosfera fresca ma non eccessivamente umida.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo miglioreranno ulteriormente. Il cielo si presenterà con poche nuvole e le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 20,7°C entro le ore centrali della giornata. La velocità del vento aumenterà leggermente, con punte di 12,2 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente occidentale. L’umidità scenderà, rendendo l’aria più secca e confortevole.

Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno e le temperature toccheranno il picco di 22,4°C. Le condizioni di serenità continueranno a dominare, con una velocità del vento che varierà tra i 5,7 km/h e i 10,6 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 39%, contribuendo a un clima piacevole e ideale per attività all’aperto.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 15°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà la chiusura della giornata. La velocità del vento si manterrà attorno ai 10 km/h, rendendo l’atmosfera serena e tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per Rovigo indicano una giornata di Domenica 15 Settembre caratterizzata da un clima mite e sereno, con temperature che si manterranno gradevoli. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature simili e cieli prevalentemente sereni. Gli amanti delle attività all’aperto troveranno quindi un’ottima opportunità per godere di un clima favorevole nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Domenica 15 Settembre a Rovigo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +12.7° perc. +11.8° Assenti 5.9 ONO max 7.3 Maestrale 67 % 1014 hPa 4 nubi sparse +11.5° perc. +10.5° Assenti 7 O max 8.6 Ponente 71 % 1013 hPa 7 nubi sparse +14.4° perc. +13.4° Assenti 11.4 O max 20.2 Ponente 59 % 1013 hPa 10 poche nuvole +19.6° perc. +18.7° Assenti 9.8 ONO max 12.9 Maestrale 43 % 1013 hPa 13 poche nuvole +22.2° perc. +21.5° Assenti 7.5 NO max 8.7 Maestrale 39 % 1012 hPa 16 cielo sereno +20.8° perc. +20.2° Assenti 10.6 ENE max 12.1 Grecale 49 % 1011 hPa 19 cielo sereno +15.7° perc. +14.9° Assenti 12.1 ENE max 22.1 Grecale 61 % 1014 hPa 22 cielo sereno +14.8° perc. +14.2° Assenti 11.5 NNE max 15.1 Grecale 69 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 19:18

