Previsioni Meteo Rovigo: tutti i dettagli per domani venerdì 13 settembre

Le previsioni meteo per Venerdì 13 Settembre a Rovigo indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo persistente. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che si intensificheranno nel corso della mattinata, con temperature che si manterranno attorno ai 10-12°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità elevata che raggiungerà il 92%. I venti si presenteranno moderati, provenienti principalmente da nord e nord-ovest, con raffiche che potranno superare i 30 km/h.

Nel dettaglio, la mattina inizierà con piogge leggere, che si intensificheranno nel corso delle ore, portando a precipitazioni moderate. Le temperature percepite si attesteranno intorno ai 10°C, mentre la temperatura reale si aggirerà attorno ai 10-11°C. La velocità del vento sarà compresa tra 11 e 15 km/h, con raffiche che potranno arrivare fino a 31 km/h. L’umidità rimarrà alta, contribuendo a un clima piuttosto fresco e umido.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. La pioggia continuerà a cadere, sebbene con intensità variabile, e le temperature potrebbero raggiungere un massimo di 12-13°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e i venti continueranno a soffiare da ovest, mantenendo una brezza vivace. Le probabilità di pioggia si attesteranno attorno al 60%, con una diminuzione della visibilità a causa dell’umidità.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 10°C. Le condizioni di cielo coperto persisteranno, con assenza di precipitazioni significative. I venti si manterranno moderati, e l’umidità continuerà a essere elevata, contribuendo a un clima fresco e sgradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Rovigo nei prossimi giorni non promettono miglioramenti significativi. Si prevede che il maltempo continui anche nei giorni successivi, con possibilità di piogge intermittenti e temperature che rimarranno sotto la media stagionale. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni climatiche non favoriranno attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +11.9° perc. +11.2° prob. 44 % 12.8 N max 26.6 Tramontana 80 % 1007 hPa 4 pioggia leggera +10.8° perc. +10.3° 0.81 mm 9.4 NNO max 16.2 Maestrale 90 % 1007 hPa 7 pioggia leggera +10.5° perc. +10° 0.94 mm 13.1 NNO max 23.9 Maestrale 91 % 1009 hPa 10 pioggia moderata +10.4° perc. +9.9° 1.49 mm 13 NNO max 24.1 Maestrale 91 % 1011 hPa 13 pioggia leggera +11.5° perc. +10.8° 0.28 mm 13.1 NO max 20.6 Maestrale 83 % 1011 hPa 16 cielo coperto +12.9° perc. +12.2° prob. 41 % 10.7 OSO max 18.4 Libeccio 73 % 1012 hPa 19 cielo coperto +11.6° perc. +10.9° Assenti 12.7 O max 26 Ponente 79 % 1013 hPa 22 cielo coperto +10.4° perc. +9.6° Assenti 12.7 O max 31 Ponente 81 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 19:22

