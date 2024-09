Previsioni Meteo Rovigo: tutti i dettagli per domani venerdì 6 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 6 Settembre a Rovigo mostrano condizioni generalmente stabili durante la giornata. Al mattino, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa che varia tra il 46% e il 98%. Le temperature si manterranno intorno ai +18°C fino a salire gradualmente fino a +25,7°C nel corso della mattinata.

Nel pomeriggio, il cielo sarà prevalentemente nuvoloso, con una copertura nuvolosa che oscilla tra il 20% e il 57%. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +27,4°C. Nel tardo pomeriggio e in serata, le nuvole si diraderanno, lasciando spazio a poche nuvole con una copertura intorno al 14%. Le temperature si abbasseranno leggermente, mantenendosi intorno ai +20,6°C.

Per quanto riguarda il vento, soffierà prevalentemente da direzione Ovest – Nord Ovest con intensità variabile tra i 6,1km/h e i 9,3km/h. Le raffiche di vento saranno in genere assenti o di lieve intensità. Non sono previste precipitazioni significative durante la giornata.

L’umidità relativa si manterrà elevata, oscillando tra il 58% e il 95%, mentre la pressione atmosferica si attesterà intorno ai 1013hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 6 Settembre a Rovigo indicano una giornata con cielo variabilmente nuvoloso e temperature gradevoli. Le condizioni meteo si prevedono stabili anche per i prossimi giorni, con temperature che si manterranno su valori simili e un vento che continuerà a soffiare con lieve intensità. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti nelle previsioni del tempo.

Tutti i dati meteo di Venerdì 6 Settembre a Rovigo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +17.9° perc. +18.3° Assenti 6.2 N max 6.7 Tramontana 95 % 1011 hPa 4 poche nuvole +17.6° perc. +17.8° prob. 2 % 7.3 ONO max 9.2 Maestrale 95 % 1011 hPa 7 cielo coperto +20.2° perc. +20.5° Assenti 8.6 ONO max 11.4 Maestrale 84 % 1013 hPa 10 nubi sparse +24.5° perc. +24.7° Assenti 8.1 ONO max 7.5 Maestrale 64 % 1013 hPa 13 poche nuvole +27.1° perc. +27.6° prob. 1 % 6.8 O max 6.6 Ponente 52 % 1012 hPa 16 nubi sparse +27° perc. +27.5° Assenti 4 NO max 4.3 Maestrale 52 % 1013 hPa 19 nubi sparse +22° perc. +22.2° Assenti 7.9 ESE max 8.9 Scirocco 74 % 1014 hPa 22 poche nuvole +20.8° perc. +21.1° Assenti 4.5 S max 4.8 Ostro 82 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 19:35

