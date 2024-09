Previsioni Meteo Rozzano: tutti i dettagli per domani domenica 22 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 22 Settembre a Rozzano indicano una giornata caratterizzata da cieli prevalentemente coperti, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutto il giorno. La temperatura massima raggiungerà circa 22,9°C nel primo pomeriggio, mentre la minima si attesterà intorno ai 14,9°C nelle prime ore della notte. La copertura nuvolosa sarà significativa, con picchi di 100% durante il pomeriggio, ma si prevede anche un miglioramento parziale nel corso della sera.

Nella notte, i cieli saranno coperti, con una temperatura che scenderà lentamente fino a 16,1°C. L’umidità si manterrà alta, attorno al 76%, e il vento sarà debole, proveniente da Nord Est. Durante la mattina, la situazione non cambierà molto, con nubi sparse e temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 22,2°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si ridurrà leggermente, portando a un 40% di nuvolosità.

Nel pomeriggio, il cielo tornerà a essere completamente coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 22,9°C. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 7%. L’umidità sarà attorno al 50%, e il vento si farà leggermente più intenso, con velocità che raggiungeranno i 5,7 km/h.

Con l’arrivo della sera, ci sarà un parziale miglioramento, con nubi sparse e temperature che scenderanno a 19°C. L’umidità rimarrà alta, ma il vento si calmerà, rendendo la serata più gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Rozzano nei prossimi giorni indicano una continuazione di condizioni simili, con cieli variabili e temperature che si manterranno su valori miti. Domani si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature, mentre dopodomani ci sarà un possibile miglioramento, con cieli più sereni e temperature in aumento. Gli amanti del bel tempo dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo potrebbero stabilizzarsi solo nei giorni successivi.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +16.5° perc. +16.2° Assenti 4.5 NE max 5.3 Grecale 74 % 1021 hPa 3 cielo coperto +15.4° perc. +15.1° Assenti 0.8 NNO max 1.7 Maestrale 79 % 1019 hPa 6 cielo coperto +15.4° perc. +15.1° Assenti 3 SO max 3.6 Libeccio 80 % 1020 hPa 9 nubi sparse +20° perc. +19.7° Assenti 1.5 SSE max 1.7 Scirocco 63 % 1019 hPa 12 nubi sparse +22.9° perc. +22.6° Assenti 3.8 SE max 4 Scirocco 51 % 1017 hPa 15 cielo coperto +22.6° perc. +22.3° prob. 7 % 5.7 SSE max 4.8 Scirocco 51 % 1016 hPa 18 cielo coperto +19.3° perc. +19° prob. 5 % 3.6 SE max 4.9 Scirocco 65 % 1016 hPa 21 nubi sparse +18.3° perc. +18° Assenti 3.5 E max 3.9 Levante 69 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 19:15

