Previsioni Meteo Rozzano: tutti i dettagli per domani domenica 29 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 29 Settembre a Rozzano indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di nubi sparse e momenti di cielo coperto. Le temperature si manterranno su valori moderati, con un picco massimo di circa 19,1°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà generalmente leggera, con raffiche che non supereranno i 9,3 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 66%, creando una sensazione di freschezza, soprattutto nelle ore serali.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con una temperatura che scenderà fino a 12,2°C. La copertura nuvolosa sarà minima, attorno al 4%, e il vento soffierà da Nord Est a una velocità di circa 11,5 km/h. Le condizioni di stabilità meteorologica favoriranno una buona visibilità.

Nella mattina, il cielo si coprirà progressivamente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 100% entro le ore 07:00. Le temperature saliranno lentamente, passando da 12,5°C a 15,2°C entro le 09:00. La velocità del vento sarà contenuta, con brezza leggera che accompagnerà la giornata.

Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento parziale delle condizioni, con nubi sparse che permetteranno qualche sprazzo di sole. Le temperature raggiungeranno il massimo di 19,1°C intorno alle 13:00 e si manterranno stabili fino alle 14:00. L’umidità scenderà al 52%, rendendo l’aria più gradevole. Le condizioni di vento rimarranno leggere, favorendo attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a coprirsi, con una temperatura che si attesterà intorno ai 15°C. La copertura nuvolosa sarà attorno all’87%, e il vento continuerà a soffiare da Est a una velocità di circa 7 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, mantenendo la serata asciutta.

In conclusione, le previsioni del tempo per Rozzano nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori moderati e una leggera variabilità della copertura nuvolosa. Domani si prevede un ulteriore incremento delle temperature, mentre dopodomani potrebbero verificarsi condizioni simili a quelle di Domenica. È consigliabile tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali variazioni nelle previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Domenica 29 Settembre a Rozzano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +12.5° perc. +11.7° Assenti 9.8 NE max 19.7 Grecale 71 % 1020 hPa 3 cielo sereno +12.2° perc. +11.6° Assenti 11.5 NE max 24.4 Grecale 81 % 1022 hPa 6 nubi sparse +13° perc. +12.2° Assenti 7.1 NE max 15.6 Grecale 73 % 1023 hPa 9 cielo coperto +15.2° perc. +14.5° Assenti 3.4 E max 5.9 Levante 67 % 1025 hPa 12 nubi sparse +18.7° perc. +18.1° Assenti 3.5 SE max 5.7 Scirocco 55 % 1024 hPa 15 nubi sparse +18.9° perc. +18.3° Assenti 6.1 ESE max 7.6 Scirocco 54 % 1022 hPa 18 nubi sparse +15.7° perc. +15.1° Assenti 6.4 ENE max 7.9 Grecale 68 % 1023 hPa 21 nubi sparse +14.8° perc. +14.2° Assenti 7.3 E max 11 Levante 70 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:22 e tramonta alle ore 19:02

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.