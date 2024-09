Previsioni Meteo Rozzano: tutti i dettagli per domani giovedì 12 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 12 Settembre a Rozzano indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge che si protrarranno per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno su valori moderati, con una leggera diminuzione rispetto ai giorni precedenti. La copertura nuvolosa sarà totale, e il vento si presenterà con intensità variabile, contribuendo a rendere l’atmosfera piuttosto fresca.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia leggera e una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 17,8°C, con una temperatura percepita di 18°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 2,9 km/h e 10 km/h, proveniente principalmente da est. Le precipitazioni saranno leggere, con accumuli che raggiungeranno circa 0,64 mm.

Nella mattina, la situazione non subirà significative variazioni. La pioggia leggera continuerà a cadere, con temperature che si aggireranno attorno ai 15°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo punte di 12,3 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e le precipitazioni si attesteranno su valori simili a quelli della notte, con accumuli che potranno arrivare fino a 1,09 mm.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo cambieranno leggermente, con un passaggio a cielo coperto. Le temperature saliranno fino a 16,7°C, ma la sensazione di freschezza sarà accentuata dalla presenza di un vento che potrà raggiungere i 19,2 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la probabilità di pioggia rimarrà presente.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 12°C. La copertura nuvolosa continuerà a essere totale, e il vento si presenterà moderato, con raffiche che potranno raggiungere i 24,8 km/h. Non si prevedono precipitazioni, ma l’umidità rimarrà elevata, intorno al 90%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Rozzano nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile ritorno del sole e un aumento delle temperature. Tuttavia, per Giovedì 12 Settembre, è consigliabile prepararsi a una giornata umida e fresca, con piogge intermittenti e cieli coperti. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno pianificare con attenzione, tenendo conto delle condizioni atmosferiche previste.

Tutti i dati meteo di Giovedì 12 Settembre a Rozzano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +17.8° perc. +18° 0.64 mm 2.9 E max 10 Levante 92 % 1004 hPa 3 pioggia leggera +17.6° perc. +17.8° 0.39 mm 3.8 E max 9.3 Levante 93 % 1003 hPa 6 pioggia leggera +16° perc. +16.1° 0.77 mm 12.3 N max 24 Tramontana 92 % 1003 hPa 9 pioggia moderata +14.6° perc. +14.4° 1.09 mm 12.7 N max 26.7 Tramontana 88 % 1004 hPa 12 pioggia leggera +15.4° perc. +15.2° 0.44 mm 7.4 ENE max 13.8 Grecale 84 % 1004 hPa 15 cielo coperto +16.7° perc. +16.4° prob. 42 % 9.5 E max 10.8 Levante 77 % 1003 hPa 18 cielo coperto +13.9° perc. +13.6° prob. 40 % 9.8 E max 19.7 Levante 86 % 1005 hPa 21 cielo coperto +12.3° perc. +12° prob. 26 % 12.9 SE max 23.3 Scirocco 91 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 19:35

